Polícia Civil de Costa Rica prende assaltante e receptador, e recupera celular roubado

A Polícia Civil de Costa Rica prendeu em flagrante o homem que roubou o celular de uma jovem de 19 anos na madrugada do último dia 30, em Costa Rica. Além dele, também foi preso um comparsa por receptação. Os investigadores recuperaram o aparelho tomado em assalto, bem como apreenderam uma arma de fogo calibre 32.

Conforme apurado, na data dos fatos, a vítima foi abordada por um desconhecido que a se aproximou e mediante ameaça obrigou que ela entregasse o Smartphone. De acordo com o delegado Alexandro Mendes de Araújo, imediatamente após a ocorrência, agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil iniciaram diligências visando identificar e prender o autor, bem como recuperar o objeto.

Na manhã de hoje, a polícia fez várias checagens, averiguações e abordagens na região onde o crime ocorreu, no bairro Vale do Amanhecer. O intenso trabalho de investigação culminou na identificação e prisão do assaltante que foi reconhecido pela vítima e confessou o crime. J.C.L.S., de 24 anos, recebeu voz de prisão em flagrante por roubo com pena de até 10 anos de reclusão e aguardará preso pronunciamento da Justiça.

Na sequência, foi identificado o receptador e recuperado o aparelho roubado. Na diligência que contou com o pronto e costumeiro apoio da Polícia Militar, os policiais apreenderam um revólver calibre .32. O homem também recebeu voz de prisão em flagrante e vai responder por receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitivo. Neste ano, a Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica já contabiliza 20 armas apreendidas pelas Forças de Segurança atuantes no município.

Fonte: MS Todo Dia