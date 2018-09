Polícia Civil fecha boca de fumo e prende duas mulheres em Costa Rica

Ação do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Costa Rica resultou na tarde de terça-feira (11), na prisão de um casal de duas mulheres de 26 anos cada, que mantinham boca de fumo na região do bairro Vale do Amanhecer. No local os policiais apreenderam drogas, um Fiat Palio, celulares, balança de precisão e dinheiro. Se condenadas, elas podem pegar até 15 anos de prisão.

Segundo o delegado Alexandro Mendes de Araújo, titular da delegacia local, após denúncia, os policiais foram ao imóvel situado na Rua Domingos Afonso Amorim, onde localizaram 23 gramas de crack, fracionadas em 10 porções, quatro gramas de maconha em três trouxinhas, duas gramas de cocaína, e uma balança de precisão dentro do Palio, bem como os telefones.

Além disso, os investigadores recolheram também R$ 145 em notas de baixo valor e um simulacro de arma de fogo tipo revólver, usado para causar intimidação. “Elas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas. O carro foi apreendido, porque era usado como instrumento de delito, tanto que balança foi encontrada dentro do carro”, disse.

Fonte: MS Todo Dia