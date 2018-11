Prefeito Waldeli entrega obras com investimentos R$ 84 milhões

Costa Rica – MS é uma cidade em expansão, em constante progresso. Prova disso são as várias obras que estão em andamento pela cidade que virou um verdadeiro canteiro de obras.

Somando todas as obras que foram inauguradas, que estão em andamento, as que foram lançadas e as que receberam ordem de serviço, além da entrega de veículos oficiais, e de aparelhos hospitalares, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, o deputado Federal Geraldo Rezende, do deputado Estadual Eduardo Rocha e de autoridades regionais e locais, entregou na manhã desta sexta-feira, 23 de novembro de 2018, um Pacote com mais de R$ 84 milhões em investimentos para a Saúde, Infraestrutura, Assistência Social, Educação, Turismo, Saneamento, Agricultura e Desenvolvimento.

Em solenidade realizada no Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho” que recebeu mais de 500 pessoas, Waldeli que estava acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social Áurea Maria Frezarin Rosa e da sua equipe de governo, inaugurou R$ 17.504.774,18 em obras, informou que outras R$ 12.666.682,68 estão em andamento, e ainda lançou R$ 48.824.172,35 em novas obras e aquisição de bens. O prefeito também entregou os aparelhos de Mamografia, Tomografia e Videolaparoscopia totalizando R$ 4.812.379,00, tendo ainda mais R$ 1.000.000,00 para apoio e custeio para a Saúde, totalizando R$ 84.808.008,21 em investimentos, sendo Recursos Próprios, Estaduais e Federais.

“O sentimento é de alegria por realizar esse evento, por receber todos vocês aqui. É gratificante ver a participação de todos. Fazemos um governo que trabalha por todos. Jr tem nosso respeito. É lamentável que esse nosso grande líder não possa estar aqui, mas entendemos, foi um imprevisto familiar. Eduardo obrigado, agora mais do que nunca você é nosso representante. Geraldo, grande deputado que há 20 anos é parceiro de Costa Rica, meu vice do coração. Xixi nosso eterno filho, gratidão por sempre estar conosco nos nossos momentos de alegria e também de dificuldades. Buzoli e Guilherme obrigado por nos prestigiar, leve nosso abraço para o João Carlos Krug, onde juntos estão resgatando a dignidade do povo sulchapadense”, declarou o prefeito de Costa Rica.

Para o prefeito Ivan da Cruz Pereira, o Xixi, “Waldeli é um exemplo de gestor público não só na nossa região, mas no Estado, e para muitas cidades do Brasil. Hoje eu fiz questão de estar prestigiando essa solenidade, pois tenho um carinho enorme por essa cidade. Se Costa Rica brilha, o brilho de Costa Rica reflete em Paraíso das Águas”.

“A compra de equipamentos para a área da Saúde não tem preço. É muito difícil conseguir aparelhos para Chapadão do Sul, mas o Waldeli abriu as portas e mostrou que é possível, então nós também vamos a luta para também trazer esses benefícios para o nosso município”, declarou o prefeito em Exercício de Chapadão do Sul João Buzoli que estava acompanhado do secretário Municipal de Governo Guilherme Diniz.

Ainda durante seu discurso, Waldeli fez questão de destacar que dos 10 melhores prefeitos do Estado, cinco estão na Região Norte. “Um cobra o exemplo do outro, com essa contaminação regional conseguimos escolher de fato candidatos que têm compromisso com o povo. A exemplo do prefeito Dalmy também que não pode estar presente, mas não poderia deixar de mencionar a excelente gestão que tem feito em Alcinópolis e reconhecer a humildade dele em nos procurar para conhecer o modelo de gestão de Costa Rica”.

“Fui eleito em 2.000, na época o Anderson Dias já estava cotado para ser meu secretário de Saúde, foi então que com a ajuda da Adriana participamos de uma reunião com o deputado Geraldo Resende e pedimos a reforma do prédio onde ficava a Fundação Hospitalar, então que o Geraldo disse que deveríamos sonhar mais alto e pediu para que apresentássemos em 48 horas um projeto para construção do prédio próprio da FHCR, assim iniciamos nosso governo, aprendendo que tínhamos que sonhar mais e também precisávamos ser rápidos para buscar e garantir as verbas disponíveis”.

Ao iniciar sua fala Geraldo Resende agradeceu os votos recebidos na cidade. “Essa é uma manhã espetacular. Ser recepcionado carinhosamente por cada um de vocês é muito gratificante. As minhas primeiras palavras são de agradecimento, de gratidão por ser o segundo candidato mais bem votado no município. Foi uma votação muito expressiva, afirmou o parlamentar ao agradecer a população de Costa Rica, o prefeito Waldeli, a secretária Adriana e sua equipe da Saúde, os vereadores Jovenaldo Francisco dos Santos e Averaldo Barbosa da Costa e o empresário Anderson Dias que abraçaram sua campanha”.

“É para mostrar toda a minha gratidão anunciou a vocês que estou destinando uma camionete Mitsubishi 0 km para a equipe de Controle de Vetores que será entregue em breve”, e ainda, Resende assegurou que das 13 motoniveladora que ele conseguiu junto ao Governo Federal, uma está garantida para Costa Rica. “Estou atendendo a um pedido do deputado Estadual Eduardo Rocha que fez a intermediação em nome dos vereadores daqui”.

Atualmente Costa Rica conta com 35 médicos e com 14 especialidades médicas. “Existem apenas 5 Mamógrafos com essa qualidade e especificação no Brasil, e um deles está em Costa Rica. É um momento de agradecer a Deus. Hoje Costa Rica vive um momento impar na sua história. Em nome de todos os meus colegas secretários quero agradecer o prefeito Waldeli pelo respeito que tem com a Saúde e com a nossa população. Geraldo e Eduardo obrigada pelo apoio e presença nesse momento único para nós. Agradeço a equipe médica, em especial aos médicos cubanos pelo delicado momento que estão passando. Obrigada senadora Simone, senador Moka, deputado Junior Mochi, ministro da Casa Civil Marun, e gratidão aos 11 vereadores que destinaram emendas para a Saúde de Costa Rica, enfim a todo o time que ajuda no desenvolvimento de Costa Rica”, discursou Adriana Tobal.

O prefeito Waldeli seguiu seu discurso agradecendo também aos vereadores, “pois são parceiros no progresso de Costa Rica, são eles que muitas vezes vão bater na porta dos gabinetes em busca de recursos para a nossa cidade. Costa Rica está cada dia melhor, está cada dia mais fortalecida, pois temos uma classe política unida, mas isso não significa que temos que ficar confortáveis, pelo contrário temos que continuar trabalhando, pois sem dúvidas dias ainda melhores virão”.

“As conquistas que o município tem são reflexo da importante parceria dos parlamentares municipais que junto com o Poder Executivo lutam por recursos”, complementou o presidente da Câmara de Costa Rica, vereador José Augusto Maia (Dr. Maia).

Todos os 11 vereadores de Costa Rica destinaram emendas impositivas para a compra do aparelho de Videolaparoscopia. “As emendas impositivas são um modelo de projeto a ser seguido, pois não tiramos o dinheiro do governo, apenas ajustamos o repasse da Câmara para que eles pudessem ter uma verba para destinar onde entendessem ser pertinente. Foi uma maneira inteligente de trazer mais benefícios para a nossa população sem onerar os cofres públicos”.

“Eduardo leve ao governador o nosso respeito e agradecimento, pois já fomos muito bem recebidos, eu, o Simplício e os vereadores, na semana passada por sua equipe de governo, isso se chama democracia, a campanha passa e nós temos que ter sabedoria para governar”.

Ao fazer seu pronunciamento o deputado Eduardo Rocha fez questão de enaltecer que Costa Rica está inaugurando e lançando o maior pacote de Obras e Investimentos do Estado. “Isso é resultado do trabalho de vocês, população querida de Costa Rica, estou falando de uma cidade forte, que tem um povo forte e ordeiro que se uniu para transformar essa cidade em modelo para outros municípios. Obrigado Costa Rica por ser o deputado Estadual mais bem votado aqui. Eu não sei se vou conseguir ser melhor que o Junior Mochi, mas tenham certeza que esse crédito de confiança será muito bem aproveitado para melhorar ainda mais a qualidade de vidas da população”.

“Geraldo seja nosso secretário Estadual de Saúde, assim nossa população continuará sendo amparada. Waldeli estive com o governador do Estado Reinaldo Azambuja e ele me afirmou que o gabinete dele, bem como todos os órgãos Estaduais, estão de portas abertas para você. A eleição passou e agora vamos trabalhar por Costa Rica”, declarou Rocha.

Durante o evento, Waldeli agradeceu a emenda de custeio destinada pelo senador Waldemir Moka e pelo então ministro Chefe da Casa Civil Carlos Marun (deputado Federal) que destinaram recursos para a compra do aparelho de Mamógrafo. “Recebi uma ligação essa semana do Moka que justificou que não poderia vir nas inaugurações, mas ainda assim conseguiu R$ 2 milhões da – minha cota para Costa Rica”, contou o prefeito de Costa Rica.

“Se tem um derrota que doeu foi essa. Perdemos o Moka, o melhor senador da história de Mato Grosso do Sul. Nosso Estado perdeu muito com a não eleição dele. Ele não veio hoje, e eu entendo, é doído, é uma perca irreparável. A obra do buracão resume tudo isso que estou falando, mas eu acredito que o nosso presidente eleito está montando uma equipe forte, com o que há de melhor, a exemplo da nossa deputada Tereza e do deputado Mandetta que foram anunciados ministros, então o senador deve fazer parte dessa equipe, pois são mais de 30 anos na vida pública ajudando o Estado, mas sei que somos fortes para superar”, declarou emocionado o prefeito de Costa Rica.

“Obrigado Costa Rica pela oportunidade de ser por quatro mandatos ser prefeito dessa cidade. Quando eleito em 2.000 declarei durante minha posse que meu sonho era deixar um legado para as futuras gerações, eu queria ser o melhor prefeito na história de Costa Rica”, finalizou Waldeli.

“Waldeli você esta sendo humilde quando diz que gostaria de ser lembrando com o melhor prefeito de Costa Rica, você já é, não só daqui, mas é reconhecido como o melhor prefeito de Mato Grosso do Sul, e um dos melhores do Brasil. Sobre o convite, saiba que já aceitei, quero estar ao seu lado para transformar MS em uma Costa Rica. Aqui é o exemplo de que o Brasil da certo. Quem conheceu Costa Rica há 20 anos pode falar com toda propriedade que essa cidade é exemplo. É como diz a letra do hino, estávamos falando de um povo forte, de garra que mostra sua força, vocês juntos conseguiram transformar Costa Rica em uma das melhores cidades para se viver no Estado e no Brasil”, concluiu Geraldo Resende ao finalizar seu discurso.

O deputado Eduardo não ficou atrás e afirmou que já sabia que o prefeito não ia ser candidato ao Governo do Estado. “Waldeli seu amor por Costa Rica é maior. Eu sabia que você não ia deixar sua administração pela metade. Se Costa Rica tem jeito, Mato Grosso do Sul também tem. Não tenho dúvidas que o Waldeli será o próximo governador deste Estado. Com Waldeli até a Simone aceita ir de vice”, finalizou Rocha.