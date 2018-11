Saae de Costa Rica convoca 11 candidatos aprovados em Concurso Público realizado em 2018

O SAAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto – de Costa Rica – MS convocou no último dia 23 de novembro de 2018 (sexta-feira), 11 candidatos aprovados no Concurso Público realizado neste ano no município.

Segundo o diretor-presidente do SAAE, Antônio Divino Félix Rodrigues (Tonin Félix), a realização do Concurso Público demonstra o compromisso da gestão do prefeito Waldeli dos Santos Rosa com a qualidade de vida da população.

“E ainda, com a realização do Concurso Público e a convocação, o prefeito Waldeli, cumpre o compromisso que fez em palanque”, afirma Tonin Félix.

O prefeito por sua vez complementa que a definição do cronograma para o chamamento foi possível devido à atual disponibilidade orçamentária do município. “Prometi no palanque e estou cumprindo mais esse desafio que está sendo executado em nosso governo”, declarou Waldeli.

A convocação foi publicada no DIOCRI – Diário Oficial Online de Costa Rica – MS, do dia 23 de novembro de 2018, Edição Nº 2.287, Páginas 23 a 28 – o Edital 001/2018 que convoca os 11 candidatos aprovados em Concurso Público do SAAE, confira abaixo:

Agente de digitação

Juliana Amalia Baraldi

Lucas Filgueira Neves

Ajudante de operação

João Neto de Oliveira

Wilmar Ferreira de Melo Júnior

Genilson Castro

Weliton Nascimento Leite

Cassia Silva de Jesus

Patrícia Rodrigues Poncio

Ajudante de serviços gerais (Faxineira)

Alessandra Cristiane Gabriel da Silva

Juliana Amalia Baraldi

Helena Rodrigues

“A partir da convocação os candidatos devem apresentar os documentos necessárias para que daqui para frente, possa ser dado os próximos passos para a posse”, finalizou Tonin Félix.

Para mais informações referente ao processo do Concurso Público entre em contato pelo telefone (67) 3247 1086 e pedir para falar no Departamento Pessoal da autarquia.