Tempestade deixa rastro de destruição em Costa Rica com casas destelhadas e árvores caídas sobre veículos

Tempestade deixou rastro de destruição na tarde desta quinta-feira, em diversos pontos de Costa Rica. A força dos ventos e da água destalharam casas, derrubaram árvores sobre veículos e até mesmo muros caíram. Parte da cidade ficou sem energia e o Corpo de Bombeiros trabalha para retirar as árvores. Até o momento não há informações de feridos e os prejuízos são apenas materiais (veja galeria de fotos no final da matéria).

No Jardim Buenos Aires 2, na saída para Chapadão do Sul, inúmeras casas foram destalhadas. A equipe de reportagem flagrou uma residência onde o muro reforçado, com aproximadamente três metros de altura, caiu, atingido um veículo modelo Gol que estava estacionado próximo. O morador se assustou e chegou a comparar a ventania a um tornado, em face do alto poder destrutivo que assustou a todos.

No mesmo bairro, outro muro foi derrubado, na Rua Natal. No São Francisco, um poste caiu sobre os fios de alta tensão, deixando a região sem energia elétrica. Na Rua José Pereira da Silva, em frente à rádio RCR Band 105,9, dois carros e uma moto foram atingidos por uma árvore e ficaram completamente danificados.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de mais chuva para região, em razão do deslocamento das precipitações para a região norte. Existe risco de tempestade e a recomendação é de que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há possibilidade de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

