Uno tomba depois de ser atingido por outro veículo na zona rural de Costa Rica

Carro Fiat Uno tombou depois de ser atingido por outro veículo, modelo Palio, na tarde de domingo, na zona rural do município de Costa Rica. O acidente ocorreu na estrada municipal Dionísio Dias Costa, que dá acesso ao distrito de Lajes. Apesar dos fatos, nenhum dos ocupantes se feriram e os dois automóveis tiveram danos relativamente pequenos.

Conforme apurado, o Uno era conduzido por um homem de 44 anos que relatou à Polícia Militar que seguia sentido Lajes, quando em um aclive, foi atingido pelo Palio que fazia o sentido contrário, e tombou. O Uno teve danos na lateral esquerda, principalmente perto da roda traseira, e o Palio foi atingido na dianteira esquerda.

De acordo com a equipe policial que atendeu a ocorrência, ambos os veículos e condutores estavam com as documentações em dia, não aparentavam sinais de embriaguez e, como ninguém se feriu, foi registrado apenas boletim de ocorrência de acidente de trânsito por tombamento.

Fonte: MS Todo Dia