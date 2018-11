Estudantes que participarão do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) neste domingo (25) têm até quarta-feira (21) para preencher o Questionário do Estudante. Assim como a participação na prova, o preenchimento do questionário é requisito para colação de grau. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que não haverá mais a opção de preencher o Questionário após a aplicação do Enade, como ocorria até 2016.

As informações sobre o exame estão disponíveis no site do Enade. Uma das novidades dessa edição é o Aplicativo do Enade, disponível nas plataformas Google Play e Apple Store . Com a nova tecnologia, todas as etapas de responsabilidade do participante podem ser feitas por meio de smartphones e tablets.

O Inep soluciona dúvidas sobre o processo por meio do Fale Conosco, exclusivamente pelo autoatendimento.

Prova dia 25

O Enade será aplicado neste domingo (25) a 550 mil estudantes de cursos de 27 áreas do conhecimento. A prova é voltada para estudantes que estão concluindo cursos de graduação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no exame deve constar em seu histórico escolar.

O Enade é o principal componente para o cálculo dos indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior. A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos superiores. A avaliação se repete a cada três anos.

O Cartão de Confirmação de Inscrição do Enade 2018 está disponível no endereço enade.inep.gov.br . O documento traz informações sobre o local de prova, horários e atendimentos, caso tenham sido solicitados e aprovados.

As áreas que serão avaliadas em 2018:

Grau de Bacharel: Administração; Administração Pública; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação Social – Jornalismo; Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; Design; Direito; Psicologia; Relações Internacionais; Secretariado Executivo; Serviço Social; Teologia; Turismo.

Grau de Tecnólogo: Tecnologia em Comércio Exterior; Tecnologia em Design de Interiores; Tecnologia em Design de Moda; Tecnologia em Design Gráfico; Tecnologia em Gastronomia; Tecnologia em Gestão Comercial; Tecnologia em Gestão da Qualidade; Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Tecnologia em Gestão Financeira; Tecnologia em Gestão Pública; Tecnologia em Logística; Tecnologia em Marketing; Tecnologia em Processos Gerenciais.

*Agência Brasil