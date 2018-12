Estudante de Paraíso das Águas é um dos premiados das Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

PARAÍSO DAS ÁGUAS – O estudante Kelvin Daniel da Boa Morte Cardoso, de apenas 12 anos, que cursa o 7º Ano no período vespertino da Escola Estadual Vereador Kendi Nakai, em Paraíso das Águas, é um dos alunos premiados de escolas públicas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP.

Kelvin é filho de Adélia e Odilson. Orgulho dos pais, da direção e professores da Kendi Nakai, ele sempre foi um garoto muito inteligente e esforçado. Nas atividades escolares, Kelvin sempre se destacou por ser empenhado e participativo.

O aluno Kelvin vai receber da OBMEP, o Certificado de Menção Honrosa.

OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP tem como objetivos principais:

– Estimular e promover o estudo da Matemática;

– Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade;

– Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas;

– Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional;

– Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas;

– Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio. Em 2017, mais de 18 milhões de alunos de participaram da olimpíada.

BRITONEWS