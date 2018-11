SED divulga as Unidades Certificadoras do ENCCEJA 2018/ENCCEJA MÉDIO

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, no dia 12 de novembro de 2018, os resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) para a etapa do Ensino Médio.

A Resolução/SED n. 3.514, de 12 de novembro de 2018, publicada no Diário Oficial n. 9.780 de 13 de novembro de 2018 credencia escolas de todos os municípios para a emissão dos certificados do ENCCEJA 2018.

A partir do dia 03/12/2018, os participantes aprovados deverão comparecer a uma Unidade Certificadora no município onde reside portando documentos válidos para identificação (estabelecidos no Edital de Inscrição) e CPF (original e cópia).

Lembrando ainda que para obtenção do certificado é imprescindível que o participante:

Tenha no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da primeira prova de cada edição do Exame;

Tenha alcançado o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 5 (cinco) pontos na Redação.

Maiores informações entre em contato com o Setor de Avaliação/COPLAN/ SUPAI/SED por meio dos telefones: 3318 2377, 3318 2383, 3318 2370, 3318 2319, 3318 2226, 3318 2306, 3318 2298 e 3318 2223; ou do e-mail: [email protected].

Abaixo a escola certificadora no município onde reside. Nos municípios em que há mais de uma escola credenciada, localize a escola conforme a primeira letra do seu nome no quadro abaixo:

Anexo:

Municípios polo Escola Credenciada Endereço Letra Inicial de nomes dos candidatos Água Clara EE Mal. Castelo Branco Rua Dr. Munir Thomé, 113,

Centro,

fone: (67) 3239-1249 A – Z Alcinópolis EE Profª. Romilda Costa Carneiro Av. Averaldo Fernandes Barbosa, 1.009,

Centro,

fone: (67) 3260-1227 A – Z Amambai EE Cel. Felipe de Brum Rua Duque de Caxias, 1407,

Centro,

fone: (67) 3481-1421 A – Z Anastácio EE Maria Corrêa Dias Rua Coronel Ponce, 1.488,

Centro,

fones: (67) 3245-0469 / 3245-4444 A – Z Anaurilândia EE Maria José Rua Ciriaco Gonzales, 890,

Centro,

fone: (67) 3445-2335 A – Z Angélica EE Dr. José Manoel Fontanillas Fragelli Av. Rachid Neder, 1.445,

Centro,

fone: (67) 3446-1006 A – Z Antônio João EE Pantaleão Coelho Xavier Rua Genésio Flores Vieira, 1.080,

Centro,

fone: (67) 3435-1121 A – Z Aparecida do Taboado EE Georgina de Oliveira Rocha Av. São Cristovão, 1.974,

Bairro São Luiz,

fone: (67) 3565-1770 A – Z Aquidauana EE Profª Doris Mendes Trindade Rua Mário Guerreiro, 1300,

Bairro Santa Terezinha,

fone: (67) 3241-1087 A – Z Aral Moreira EE João Vitorino Marques Rua Bento Marques, 897,

Centro,

fone: (67) 3488-1181 A – Z Bandeirantes EE Ernesto Sólon Borges Rua Tiradentes, 379,

Centro,

fone: (67) 3261-1375 A – Z Bataguassu EE Peri Martins Av. Presidente Prudente, 129,

Jardim Santa Maria,

fone: (67) 3541-2109 A – Z Batayporã EE Jan Antonin Bata Rua Jonas Pedro Nunes, 1.260,

Centro,

fone: (67) 3443-1226 A – Z Municípios polo Escola Credenciada Endereço Letra Inicial de nomes dos candidatos Bela Vista EE Castelo Branco Rua Duque de Caxias, 377,

Centro,

fone: (67) 3439-1172 A – Z Bodoquena EE João Pedro Pedrossian Av. 13 de Maio, 636,

Centro,

fone: (67) 3268-1667 A – Z Bonito EE Luiz da Costa Falcão Rua Coronel Pilad Rebuá, 1.022,

Vila Donária,

fone: (67) 3255-1735 A – Z Brasilândia EE Adilson Alves da Silva Rua Dr. Teixeira de Carvalho, 844,

Centro,

fone: (67) 3546-1218 A – Z Caarapó EE Arcênio Rojas Rua Marechal Rondon, 672,

Vila Planalto,

fone (67) 3453-1355 A – M EE Profª. Cleuza Aparecida Vargas Galhardo Rua Marciliano Maciel, 475,

Vila Jary,

fone (67) 3453-1179 N – Z Camapuã EE Abadia Faustino Inácio Rua Pedro Celestino, 1.362,

Centro,

fone: (067) 3286-2391 A – Z Campo Grande EE Prof. Henrique Ciryllo Av. Capital, 611, Bairro Cruzeiro,

fone (67) 3314-1253 A – E EE Elvira Mathias de Oliveira Rua Agronômica, 38,

Bairro Santo Eugênio,

fone: (67) 3314-1255 F – J EE Prof. Emygdio Campos Widal Av. Bom Pastor, 460,

Jardim Vilas Boas,

fone: (67) 3341-9622 K – O EE Riachuelo Rua Onze de Outubro, 220,

Bairro Cabreúva,

fone: (67) 3314-1200 P – T EE Vespasiano Martins Rua Treze de Maio, 1.516,

Centro,

fone: (67) 3314-1243 U – Z EE Polo Regina Lúcia Anffe Nunes Betine* Rua 13 de Maio, 1.090 – 4º andar,

Vila Glória,

fones: (67) 3357-2300 A – Z Caracol EE Dr. Rubens de Castro Pinto Av. Mato Grosso, 501,

Centro,

fone: (67) 3495-1290 A – Z Cassilândia EE Hermelina Barbosa Leal Rua Dr. Manoel Thomas da Silva, 678,

Centro,

fone: (67) 3596-1077 A – Z Chapadão do Sul EE Augusto Krug Netto Av. Oito, 1.011,

Centro,

fone: (67) 3562-1884 A – Z Corguinho EE José Alves Quito Av. Paulo Vieira Barbosa, 469,

Centro,

fone: (67) 3250-1222 A – Z Coronel Sapucaia EE Eneil Vargas Av. Abilio Espíndola Sobrinho, 800,

Jardim Ipê,

fone: (67) 3483-1494 A – Z Corumbá EE Dr. João Leite de Barros Rua Cabral, 761,

Centro,

fone: (67) 3231-2401 A – M EE Maria Leite Rua Porto Carrero, 94,

Centro,

fone: 67) 3231-6563 N – Z Costa Rica EE Santos Dumont Rua José Pereira da Silva, 406,

Jardim Santos Dumont

fone: (67) 3247-2938 A – Z Coxim EE Pedro Mendes Fontoura Rua Joaquim Cardeal de Souza, 500,

Bairro Flávio Garcia,

fone: (67) 3291-1644 A – Z Municípios polo Escola Credenciada Endereço Letra Inicial de nomes dos candidatos Deodápolis EE 13 de Maio Rua Osmir de Andrade, 91,

Centro,

fone: (67) 3448-1623 A – Z Dois Irmãos de Buriti EE Estefana Centurion Gambarra Rua Cecílio Mascarenhas, s/nº,

Centro,

fone: (67) 3243-1278 A – Z Douradina EE Barão do Rio Branco Rua Presidente Dutra, 21,

Centro,

fone: (67) 3412-1134 A – Z Dourados EE Antônia da Silveira Capilé Rua Itamarati, 200,

Jardim Água Boa,

fone: (67) 3422-7093 A – F EE Menodora Fialho de Figueiredo Rua Weimar Gonçalves Torres, 3.447,

Jardim Caramuru,

fone: (67) 3424-3158 G – L EE Ramona da Silva Pedroso Rua Adroaldo Pizzini, 2.750,

Jardim Santo André,

fone: (67) 3421-3000 M – R Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Dourados – CEEJA Rua Benjamin Constant, 1.745,

Jardim Faculdade

fone: (67) 3422-9753 S – Z Eldorado EE Eldorado Rua Iguatemi, 1.130,

Centro,

fone: (67) 3473-1172 A – Z Fátima do Sul EE Vicente Pallotti Rua Pastor Lemos, 2.011,

Bairro Santa Rita,

fone: (67) 3467-1590 A – M EE Vila Brasil Rua Cristobalina Ruiz Cabelo, 1.966,

Jardim Tatiana,

fone: (67) 3467-1630 N – Z Figueirão EE Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo Rua Custódio, 420,

Vila Maria,

fone: (67) 3274-1396 A – Z Glória de Dourados EE Profª. Eufrosina Pinto Rua Ivinhema, 1.800,

Centro,

fone: (67) 3466-1312 A – Z Guia Lopes da Laguna EE Alziro Lopes Rua Dr. Hyran Garcete, 2.000,

Bairro Planalto,

fone: (67) 3269-1174 A – Z Iguatemi EE 8 de Maio Av. Laudelino Peixoto, 1.152,

Centro,

fone: (67) 3471-1300 A – Z Inocência EE Prof. João Pereira Valim Av. Alexandre Batista Garcia, 1.138,

Jardim Bom Jesus,

fone: (67) 3574-1199 A – Z Itaporã EE Antônio João Ribeiro Rua Marcelino Lopes de Oliveira, 609,

Centro,

fone: (67) 3451-1604 A – Z Itaquiraí EE Manoel Guilherme dos Santos Av. Mato Grosso, 1.860,

Centro,

fones: (067) 3476-1403 A – Z Ivinhema EE Reynaldo Massi Rua Martins Levi, 587,

Bairro Guiray,

fone: (67) 3442-1891 A – Z Japorã EE Japorã Av. Dep. Fernando Saldanha, 525,

Centro,

fone: (67) 3475-1123 A – Z Jaraguari EE José Serafim Ribeiro Rua Bandeirantes, 1.180,

Centro,

fone: (67) 3285-1210 / 3285-1048 A – Z Jardim EE Cel Pedro José Rufino Rua Professor Antônio P. Pereira, 570,

Vila Angélica,

fone: (67) 3251- 1513 A – Z Jateí EE Profª. Bernadete Santos Leite Av. Bernadete Santos Leite, 1.025,

Centro,

fone: (67) 3465- 1164 A – Z Municípios polo Escola Credenciada Endereço Letra Inicial de nomes dos candidatos Juti EE 31 de Março Rua Presidente Epitácio, 480,

Centro,

fone: (67) 3463-1135 A – Z Ladário EE Leme do Prado Rua Almirante Barroso, 77,

Centro,

fone: (67) 3226-1376 A – Z Laguna Carapã EE Álvaro Martins dos Santos Rua Brasílio José Espíndola, 650,

Centro,

fone: (67) 3438-1336 A – Z Maracaju EE Padre Constantino de Monte Rua Waltrudes Ferreira Muzzi, 991,

Centro,

fone: (67 ) 3454-1045 A – M EE Cambaraí Rua Pereira do Lago, 3.120,

Bairro Cambaraí,

fone: (67 ) 3454-1407 N – Z Miranda EE Caetano Pinto Av. Afonso Pena, 198,

Centro,

fone: (67) 3242-1003 A – Z Mundo Novo EE Castelo Branco Av. Campo Grande, 1.650,

Centro,

fone: (67) 3474-1097 A – Z Naviraí EE Juracy Alves Cardoso Rua Yokossuka, 571,

Centro,

fones: (67) 3461-2485 A – Z Nioaque EE Odete Ignêz Resstel Villas Bôas Rua Quintino Bocaiúva, 259,

Centro,

fone: (67) 3236-1699 A – Z Nova Andradina EE Irman Ribeiro de Almeida Silva Rua Artur da Costa e Silva, 351,

Bairro Irman Ribeiro,

fone: (67) 3441-2838 A – Z Nova Alvorada do Sul EE Delfina Nogueira de Souza Rua Liberato Nicolau, 311,

Jardim Eldorado,

fone: (67) 3456-2079 A – Z Novo Horizonte do Sul EE Dorcelina de Oliveira Folador Rua João Fernandes Brambila, 1.214,

Centro,

fone: (67) 3447-1267 A – Z Paraíso das Águas EE Vereador Kendi Nakai Av. Manoel Rodrigues da Cruz, 520,

Centro,

fone: (67) 3248-1142 A – Z Paranaíba EE José Garcia Leal Praça da República, 255,

Centro,

fone: (67) 3668-1502 A – Z Paranhos EE Santiago Benites Rua João Ponce de Arruda, 2.217,

Centro,

fone: (67) 3480-1147 A – Z Pedro Gomes EE Profª. Cleuza Teodoro Rua Valdemir de Assis Graça, 10,

Bairro Novos Horizontes,

fone: (67) 3230-1114 A – Z Ponta Porã EE Joaquim Murtinho Rua General Osório, 321,

Centro,

fone: (67) 3431-2292 A – M EE Mendes Gonçalves Rua Tiradentes, 186,

Centro,

fone: (67) 3431-1275 N – Z Porto Murtinho EE José Bonifácio Rua 13 de Maio, 1.010,

Centro,

fone: (67) 3287-1149 A – Z Ribas do Rio Pardo EE Dr. João Ponce de Arruda Rua Conceição do Rio Pardo, 1.997,

Centro,

fone: (67) 3238-1410 A – Z Rio Brilhante EE Etalívio Pereira Martins Rua Sidney Coelho Nogueira, 1.154,

Centro,

fone: (67) 3452-7055 A – M EE Fernando Corrêa da Costa Rua Coronel Antônio Alves Corrêa, 922,

Centro/Progresso,

fone: (67) 3452-8456 N – Z

Municípios polo Escola Credenciada Endereço Letra Inicial de nomes dos candidatos Rio Negro EE Leontino Alves de Oliveira Rua Nove de Maio, 615,

Centro,

fone: (67) 3278-1341 A – Z Rio Verde de Mato Grosso EE Thomaz Barbosa Rangel Rua Barão do Rio Branco, 50,

Centro,

fone: (67) 3292-1273 A – Z Rochedo EE José Alves Ribeiro Rua Duque de Caxias, 227,

Centro,

fone: (67) 3289-1218 A – Z Santa Rita do Pardo EE José Ferreira Lima Rua Nicanor Gregório Rodrigues, 509,

Centro,

fone: (67) 3591-1188 A – Z São Gabriel do Oeste EE Profª Creuza Aparecida Della Coleta Rua dos Sabiás, 673,

Jardim Gramado,

fone: (67) 3295-4742 A – Z Selvíria EE Ana Maria de Souza Av. Goiás, 556,

Centro,

fone: (67) 3579-1144 A – Z Sete Quedas EE Guimarães Rosa Rua 15 de Novembro, 240,

Centro,

fone: (67) 3479-1344 A – Z Sidrolândia EE Sidrônio Antunes de Andrade Rua Paraná, 2.155,

Bairro Pé de Cedro,

fone: (67) 3272-1769 A – Z Sonora EE Comandante Maurício Coutinho Dutra Rua da Cana, 72,

Centro,

fone: (67) 3254-1195 A – Z Tacuru EE Prof. Cleto de Moraes Costa Rua José Carlos Castro Alexandria, 1.242,

Centro,

fone: (67) 3478-1156 A – Z Taquarussu EE Dr. Martinho Marques Av. Getúlio Vargas, 59,

Centro,

fone: (67) 3444-1287 A – Z Terenos EE Antônio Valadares Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, 592,

Centro,

fone: (67) 3246-7133 A – Z Três Lagoas EE Afonso Pena Rua Zuleide Peres Tabox, 444,

Centro,

fone: (67) 3521- 2436 A – M EE João Ponce de Arruda Rua Manoel Pedro de Campos, 1.965,

Bairro Santa Rita,

fone: (67) 3521-2552 N – Z Vicentina EE Padre José Daniel Rua Vicente Pallotti, 679,

Centro,

fone: (67) 3468-1112 A – Z * A EE Polo Regina Lúcia Anffe Nunes Betine está credenciada para certificação dos participantes privados de liberdade (PPL).

