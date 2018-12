Universidade Federal de Mato Grosso do Sul disponibiliza mais de 3 mil vagas pelo SISU

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) disponibilizará 3.646 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o primeiro semestre de 2019. As oportunidades são para 112 cursos disponíveis em 10 cidades de Mato Grosso do Sul.

Deste total, 1.796 são para ampla concorrência e 1.850 são destinadas a candidatos que se encaixam nas políticas de cotas. Quinze cursos foram acrescentados para o Sisu deste ano, além de 4 novas graduações criadas pela UFMS em 2018: Engenharia de Alimentos, Engenharia Física, Engenharia Química e Audiovisual.

Nesta oferta há ainda cursos que, segundo a UFMS, no último processo seletivo apresentaram boa oportunidade para ingresso: Educação do Campo, Engenharia de Alimentos, Filosofia, Processos Gerenciais e Turismo (Campo Grande); Geografia e Letras Português/Inglês (Aquidauana); Educação Física, História, Letras Português/Espanhol Matemática (Corumbá); Engenharia Florestal (Chapadão do Sul); Letras Português e Sistemas de Informação (Coxim); Engenharia de Produção e Administração (Nova Andradina); Pedagogia (Naviraí); Ciência da Computação (Ponta Porã); e Letras Português/Espanhol (Três Lagoas).

No Termo de Adesão constam os pesos e as notas mínimas de cada prova para as opções de curso e turno desejado, além da distribuição das vagas reservadas e a documentação necessária para a realização da matrícula. O pró-reitor de Graduação, Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho, ressalta que tanto a lista de espera do Sisu, quanto da UFMS, serão referências para a segunda e terceira chamadas: “Somente uma chamada será feita pela lista de espera do Sisu, as demais serão realizadas pela lista de espera UFMS”.