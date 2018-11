Proposta de pontos corridos cai, e Estadual terá turno único e final

A proposta de pontos corridos para o Campeonato Estadual debatida na Federação de Futebol na segunda-feira durou apenas um dia. Nesta terça-feira o conselho técnico da entidade mudou o formato da competição, que agora terá turno único e finais para conhecer o campeão.

Agora, as 12 equipes jogam entre si em 11 rodadas. Os oito primeiros colocados avançam para as quartas de finais. Os quatro que sobram são automaticamente rebaixados. As quartas de finais, semifinais e finais serão disputadas sempre em dois jogos.

O presidente da federação, Francisco Cezário, afirmou que a mudança se deve a consulta feita a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre o número de datas disponíveis. Estão previstas 18 datas para o ano que vem, enquanto a tabela apresentada na segunda-feira tinha 22. “Ficou mais justa, todos jogam entre si, mesmo com um turno só”, comentou Cezário.

A competição está prevista para começar no dia 19 de janeiro. A primeira rodada contará com Comercial x vice-campeão da Série B, ABC x Costa Rica, Sete de Setembro x Águia Negra, campeão da Série B x Operário de Dourados, Novo x Urso e Operário x Corumbaense. Aquidauanense, Maracaju e Serc ainda disputam duas vagas na Série A do ano que vem.

O clássico entre Operário e Comercial está previsto para 3 de fevereiro pela 5ª rodada. A primeira fase está marcada para o dia 17 de março e as finais serão nos dias 14 e 21 de abril. Até o dia 6 de dezembro, a entidade ainda pode alterar o regulamento e formato de disputa.