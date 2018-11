SERC e Maracaju brigam por última vaga na Série A de 2019

O Campeonato Estadual da Série B chega ao fim no próximo sábado (1º) com disputa pelo título e a última vaga na primeira divisão do ano que vem. Já classificado para a Série A, o Aquidauanense agora pensa no título, enquanto Maracaju e Chapadão do Sul entram em campo disputando a segunda vaga.

Os dois jogos estão marcados para as 16h. O Chapadão do Sul recebe o Coxim no estádio municipal, enquanto o Aquidauanense enfrenta o Maracaju no estádio Noroeste, em Aquidauana.

O empate em Aquidauana garante o título para o Azulão e o acesso do Maracaju independente do resultado do Chapadão do Sul (confira a classificação ao lado). Vitória do Maracaju fora de casa também garantem acesso e o título da Série B. Em caso de derrota, o Maracaju terá que torcer para que o Chapadão do Sul tropece contra o Coxim.

A situação do Chapadão do Sul é a mais complicada . O time precisa derrotar o Coxim e torcer para que o Maracaju seja derrotado em Aquidauana, além de tirar uma diferença de saldo de quatro gols. Moreninhas e Coxim não têm mais chances de classificação. A Série A do ano que vem já conta com Operário, Comercial, União ABC, Novo, Costa Rica, Sete de Setembro, Operário de Dourados, Águia Negra, Urso, Corumbaense e o Aquidauanense. A competição está marcada para começar no dia 19 de janeiro. Segundo a Federação Estadual de Futebol, o torneio terá turno único com 11 rodadas. Os oito primeiros colocados avançam para o mata-mata e os quatro seguintes serão rebaixados. A primeira rodada contará com Comercial x vice-campeão da Série B, União ABC x Costa Rica, Sete de Setembro x Águia Negra, campeão da Série B x Operário de Dourados, Novo x Urso e Operário x Corumbaense. O formato de disputa e o regulamento da competição ainda podem ser alterados pelo conselho técnico da federação até o dia 6 de dezembro.

Gabriel Neris – Campo Grande News