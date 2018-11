SERC perde no estadual para Aquidauanense

A SERC jogou ontem na cidade de Costa Ria contra a equipe do Aquidauanense e perdeu pelo placar de 2×1.

Com esse resultado a equipe do Aquidauanense com 100% de aproveitamento já garantiu seu retorno a seria A do estadual em 2019.

O Maracaju venceu as moreninhas por 2×1 e esta em segundo lugar, dependendo apenas de um empate na próxima rodada para subir a serie A.

Já a equipe da SERC terá que vencer o Coxim no próximo sábado e torcer para que o Aquidauanense vença o Maracaju.

O campeonato da serie B que tem apenas 5 equipes, encerra no próximo final de semana, com os jogos: SERC x Coxim e Aquidauanense X Maracaju