Serc terá que jogar em Costa Rica mesmo com liberação do MP

A equipe da SERC de Chapadão do Sul, terá que jogar hoje às 16 horas, na cidade de Costa Rica, contra a equipe do Aquidauanense, mesmo com a liberação do seu estádio por parte do Ministério Publico.

A FFMS, contrariando o parecer do MP, determinou que o jogo seja realizado no município vizinho., cerca de 65 KM, prejudicando o torcedor da SERC, que não poderá dar apoio total para a equipe, em uma partida que será decisiva para o acesso a seria A.