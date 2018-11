Neste sábado acontece, no ginásio municipal de esporte de Chapadão do Sul a semifinal do campeonato estadual de Futsal, entre as equipe da SERC X Miranda.

O jogo terá inicio as 20horas(MS). Antes haverá jogos amistosos, envolvendo as equipes da escolinha da SERC.

Os portões são abertos para todo torcedor.

A equipe de Chapadão do Sul, busca a conquista inédito deste titulo. O Futsal da SERC já conquistou a Copa Morena e agora dedica ao estadual.