Em Figueirão, PM captura jiboia que invadiu residência e se alimentava do gato

A Polícia Militar capturou ontem à tarde, em Figueirão, uma jiboia de aproximadamente 2 metros que invadiu uma residência e se alimentava do gato da moradora. Segundo os policiais, é comum a presença de animais silvestres em imóveis no perímetro urbano, mas esta seria a primeira vez que uma cobra como esta é encontrada. O animal estava aparentemente bem e foi devolvido ao habitat perto da ponte do rio Figueirão.

De acordo com a cabo Joyce Barreto, que participou da ação com soldado Iago Kammler Fernando, a moradora que vive aos fundos de uma loja de materiais de construção localizada na Avenida Moisés Araújo Galvão, no centro da cidade, foi limpar o quintal por volta das 15 horas, se deparou com a cobra no local e acionou a PM. Quando os militares chegaram, o animal começava a se alimentar com o gato que havia matado.

Os policiais então informaram a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Costa Rica que deu orientações sobre o procedimento e disse que, caso a cobra estivesse em boas condições, poderia ser devolvida à natureza. E foi justamente o que Joyce e Kammler fizeram. “Quem encontrar um animal silvestre em sua residência deve ligar para a polícia e jamais atacá-lo. Se for animal feroz, se proteja e espere a chegada dos policiais”, disse Joyce.

Ela lembrou ainda que já houveram ocorrências de captura de tamanduá e tatu, mas que jiboia é a primeira vez. “Eles precisam ser protegidos, pois as florestas estão devastadas e eles vêm à procura de alimento. Seres humanos precisam entender”, pontuou.



Fonte: MS Todo Dia