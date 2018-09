Figueirão comemora 15 anos com esporte, rodeio e vários shows a partir do dia 27

A Prefeitura de Figueirão preparou série de eventos em comemoração aos 15 anos de emancipação política e administrativa do município. Segundo a programação divulgada pelo Executivo, haverá várias atrações de peso como rodeio, torneio de truco, competições esportivas e shows com Canto da Terra, Sociedade Baileira e Luis Goiano & Girsel da Viola.

De acordo com o cronograma, as atividades têm início às 19 horas do dia 27, com o evento de lançamento e palestra “Figueirão Cidade Empreendedora”, com Arnaldo Júnior. Às 20 horas, começa o Figueirão Rodeio Show. No dia 28, haverá torneio de truco, show com grupo Canto da Terra às 23 horas, e baile com a Sociedade Baileira.

No próximo dia 29, haverá missa campal às 8 horas, seguida de tarde esportiva, com várias competições esportivas, Figueirão Rodeio Show, show de Dudu Lino e baile com o grupo Sociedade Baileira. No dia 30, que será no domingo, a Cavalgada as 08:00, e festa chega ao fim com almoço, show de Luis Goiano & Girsel da Viola, e final do Figueirão Rodeio Show.

