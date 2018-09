Prefeito Rogério Rosalin afirma que Figueirão já está sendo preparado para ser um grande produtor

Com a presença do Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, foi realizado na manhã desta terça-feira, pelo o governo do estado o lançamento oficial da pavimentação dos primeiros, 32,5 Km, da Rodovia MS-223, que liga Costa Rica a Figueirão.

A empresa Engenharia e Comércio Bandeirantes LTDA, de São Carlos (SP), foi a vencedora deste certame e já está com máquinas e operários trabalhando na terraplanagem. A empresa receberá do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul R$ 42.963.741,88 para entregar o asfalto e a drenagem dentro do prazo de um ano.

Para o prefeito de Figueirão Rogério Rosalin, este é o momento muito esperado por todos e espera que essa mesma empresa seja a vencedora da licitação, que será aberta no próximo dia de 10 de outubro, para que não haja paralisação nos serviços.

Rosalin afirmou em seu pronunciamento, Costa Rica hoje é uma capital regional e estamos trabalhando para transformar Figueirão num grande município produtor, num celeiro que vai abastecer Costa Rica com hortifrúti e carne. A cidade está crescendo, com cada vez mais moradores e haverá mais gente consumindo, precisando de alimento. Com este novo asfalto, o transporte das mercadorias será facilitado e já estamos debatendo a criação de um abatedouro municipal em Figueirão”.

Participaram da cerimonial o vice-prefeito de Costa Rica, Roberto Rodrigues, vereadores e secretários municipais de Costa Rica, vereadores, secretários e o vice-prefeito de Figueirão, Fernando Barbosa, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, vereadores de Alcinópolis e o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.