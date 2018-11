Apostador da Mega Sena pode perder hoje R$ 22 milhões

Um apostador de São Sebastião (SP) corre o risco de perder o prêmio de R$ 22 milhões da Mega-Sena. Ele foi premiado no concurso 2.074, sorteado no dia 1° de setembro, e ficará sem a ‘bolada’ caso não retire o valor até esta sexta-feira (30). O prazo é de 90 dias a partir da data do sorteio.

O sortudo fez uma aposta simples, que custa R$ 3,50, na lotérica A Milionária, na região central da cidade. No local, o dono colocou uma faixa alertando que a aposta vencedora havia sido feita ali, mas até esta quinta-feira o sortudo não havia buscado o prêmio, segundo a Caixa.

*G1