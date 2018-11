Defesa Civil emite alerta de tempestade para 90% do território sul-mato-grossense

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul (Cedec/MS) emitiu alerta de tempestade nesta sexta-feira (23.11) para 90% do território estadual. O documento toma como base aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Chuvas torrenciais com ventos intensos que podem chegar a 100 quilômetros por hora devem ser registrados em 71 municípios do Leste, Sul, Sudoeste, Centro e Pantanal sul-mato-grossense. Também há possibilidades de queda de granizo. O alerta se encerra às 23h59 de hoje.

Os únicos municípios que ficaram de fora do alerta são Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Japorã, Paranaíba e Selvíria. No restante do Estado há riscos de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Instruções

A Defesa Civil orienta a população a não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom) – Foto: Inmet