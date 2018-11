Mega-Sena volta a acumular e pode pagar R$ 6 milhões no sábado

O sorteio da Mega-Sena, realizado esta noite (28) em Curitiba, no Paraná voltou a acumular. O prêmio para um ou mais acertadores das seis dezenas no sorteio de sábado (01) será de R$ 6 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 08 – 18 – 37 – 56 – 58

Na quina 61 apostas faturaram R$ 23.013,76, enquanto na quadra outras 3.852 ganharam R$ 520,63. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 18h (de MS) do dia dos sorteios.

A jogada mínima da Mega-Sena custa R$ 3,50 e o resultado é divulgado toda semana pelo Campo Grande News. Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro.

O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.

O serviço funciona das 7h às 21h (MS), exceto em dias de sorteios (quarta e sábado), quando as apostas se encerram às 18h, retornando às 20h para o concurso seguinte. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.