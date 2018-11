Horóscopo do Dia

ARIES

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de renovação da fé e do otimismo. Uma viagem internacional ou uma mudança de país pode marcar esta fase que favorece projetos e contratos com empresas e pessoas de outros países. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando a possibilidade de se assinar um contrato nos próximos dias. A comunicação torna-se eficiente, facilitando a concretização de novos projetos.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de negociações e acordos de uma parceria ou sociedade financeira. Novos investimentos e pedidos de empréstimos são beneficiados. O dinheiro compartilhado promete chegar mais facilmente a partir de agora. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando o encerramento em negociações de um contrato de trabalho que aumente os seus lucros.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de intensidade e dinamismo nas relações pessoais e profissionais. Um namoro pode ser delineado pelo Cosmos e uma sociedade ou parceria comercial começa a ganhar forma. A Lua entra na fase Cheia em seu signo e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando a possível finalização de um processo referente a uma parceria. O momento é de abertura e crescimento em sua vida como um todo.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de movimento na rotina profissional. Um novo projeto deve surgir ou, como oportunidade, você pode receber um convite para atuar numa empresa de sucesso. A saúde está em sua melhor forma do ano, incentivando-o a iniciar um programa de exercícios físicos. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando a necessidade de revisar sua vida emocional. Os dias pedem introspecção.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de dinamismo e intensidade na vida social. Gente interessante se aproxima. Um romance pode ser delineado pelo Cosmos a partir de agora. Um filho pode chegar: seja porque estava distante ou por meio de uma gravidez. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando um momento propício para o encerramento de projetos realizados em equipe.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de envolvimento com as relações familiares e a vida doméstica. Sua casa promete ser um ótimo lugar para reunir parentes e amigos. Torna-se possível a compra ou a venda de uma propriedade. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando um momento de encerramento em projetos de trabalho e planos de carreira que, dentro de poucos dias, serão colocados em prática.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de intensidade e dinamismo na vida social. Antigas e novas amizades se aproximam. Um novo projeto pode trazer a assinatura de um contrato profissional. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando eficiência na comunicação e necessidade de adquirir mais conhecimento. Uma viagem pode ser feita ou marcada. Os projetos de médio prazo se movimentam.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de intensidade e dinamismo nas finanças e na vida material. O dinheiro chega mais facilmente a partir de agora. Um novo contrato ou projeto pode acarretar o aumento de seus lucros. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando introspecção e necessidade de conexão com as próprias emoções. É necessário deixar no passado pessoas e situações desagradáveis.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em seu signo. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de dinamismo e intensidade na vida pessoal e profissional. Espere novas oportunidades, crescimento e abertura nos dias que seguem. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando movimento na vida social e nas relações pessoais e profissionais. Uma parceria ou sociedade comercial pode marcar este momento de vida.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de introspecção e necessidade de afastamento da vida social. São dias de conexão profunda com as próprias emoções, que vivenciam um momento de estabilidade. Aproveite para cuidar de si mesmo. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando a chegada de boas notícias. Torna-se possível a finalização de projetos de trabalho ou um processo de seleção para uma nova colocação profissional.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de intensidade e dinamismo na vida social. Novos amigos se aproximam e devem trazer crescimento e expansão para a sua vida. Além disso, novos contatos comerciais estão a caminho. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando movimento para os assuntos do coração. Um inesperado romance pode começar a partir de agora.

Iniciamos a semana com o Sol caminhando em Sagitário. Ele se une a Júpiter e Mercúrio, trazendo um período de crescimento, sucesso, reconhecimento e ascensão nos projetos de carreira e na vida profissional. Um plano de negócios deve ser posto em ação e apresentar ótimos resultados num curtíssimo espaço de tempo. Um projeto pode ser aprovado. Uma promoção não está descartada. A Lua entra na fase Cheia em Gêmeos e recebe a tensão de Júpiter e Mercúrio, indicando engajamento na vida doméstica e familiar. Os dias pedem introspecção.