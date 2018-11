Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia propício ao sucesso na investigação de todo e qualquer assunto místico. Excelente saúde. Pense novamente em tudo o que você deseja da vida, pois alguns dos seus sonhos podem estar sendo desnecessários neste momento.

TOURO – Dia dos mais favoráveis a estes nativos, indicando melhorias no setor profissional, social, favoráveis amizades, ótimos negócios e espetacular estado de saúde. Os seus sentimentos hoje começam a fluir de um modo mais tranquilo e isso vai ajudá-lo a resolver os seus problemas emocionais junto com a pessoa amada.

GÊMEOS – Procure se precaver contra perigos de acidentes, relacionados com a água e produtos químicos. Cuide da saúde e evite atos que possam afetá-lo moralmente. Sucesso, todavia, em investigações e pesquisas. Os seus pensamentos estarão voltados para os mistérios do desconhecido e das matérias chamadas ocultas.

CÂNCER – Dia benéfico para cuidar de assuntos financeiros e sociais. Pessoas nascidas do seu relacionamento irão lhe proporcionar muita alegria. Aguarde boas notícias de parentes afastados. Em relação às coisas do amor, alguma coisa poderá mudar quando você vier a conhecer uma pessoa diferente. E isso pode acontecer ainda hoje.

LEÃO – Alguma coisa importante, alguma notícia inesperada poderá deixá-lo aborrecido e irritado. Procure superar sua emotividade colocando-se acima dos acontecimentos. Novas oportunidades de sucesso no plano social e amoroso.

VIRGEM – Pode conseguir grande progresso em muita coisa agora. Confie nas pessoas que o cercam. Determinação e coragem em tudo o que empreender. A sua desconfiança em relação às pessoas pode manifestar-se sem justificativa plausível. Indefinição e imprevistos no trabalho.

LIBRA – Bom ganho de dinheiro proporcionado pelo esforço em seu trabalho, pelos negócios iniciados há muito, e as funções públicas. Todavia, tome cuidado com perigos de acidentes provocados por produtos inflamáveis e corrosivos. Momento dos melhores.

ESCORPIÃO – Bons prenúncios. Este dia lhe trará êxito. Não perca tempo com minúcias. Arrisque-se em projetos mais audaciosos mesmo que os outros não acreditem. Com senso e objetividade atingirá sucesso. Confie mais em si mesmo e só terá a ganhar.

SAGITÁRIO – Alguma chance de êxito financeiro deverá surgir e você poderá aproveitá-la com sua capacidade de ação e inteligência. Procure controlar de modo rápido e objetivo, as resistências e obstáculos que possam surgir. Faça prevalecer seu otimismo e receberá reais benefícios.

CAPRICÓRNIO – Os impedimentos e críticas frequentes devem ser evitadas, juntamente com as ações violentas. Terá sucesso financeiro, profissional e social e bastante felicidade, na vida sentimental e amorosa. Com o seu nítido senso de propósito, agindo imediatamente após pensar, você deverá abrir o seu próprio caminho.

AQUÁRIO – Você está predisposto a ter um episódio amoroso neste dia, que lhe dará no futuro muitos aborrecimentos. Evite, portanto, qualquer coisa neste sentido. Cuide mais da sua saúde, da sua reputação e não faça novos negócios.

PEIXES – As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e qualquer questão que se ligue aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela e coragem. Conte com os amigos, principalmente com pessoas da família. Evite fazer inimigos ainda que isto lhe custe algumas concessões.