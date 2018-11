Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Impulsionado em descobrir suas verdadeiras aptidões e transformar o próprio ambiente, sua percepção estará apurada na conquista de novos horizontes. Faça cada coisa no seu devido tempo. Procure ser mais prático e observador.

TOURO – Evite, neste dia, questões com vizinhos. Os amigos leais o ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá realizar boa parte de seus desejos. Necessidade de explorar todas as suas potencialidades e de ampliar seu conhecimento. Os contatos sociais estarão em primeiro lugar para você.

GÊMEOS – Dia em que fará muitas relações, mas poucas amizades sinceras e leais. Por outro lado, e bom ir se precavendo, pois a partir de amanhã, entrará em uma desfavorável fase do ano. Este período pede maior organização em seu orçamento, pois, os astros indicam gastos extras.

CÂNCER – Melhores oportunidades de soluções em assuntos jurídicos. As companhias do sexo oposto podem lhe trazer momentos de prazer. Preste mais atenção às pessoas à sua volta. As questões financeiras estão necessitando de um melhor controle de sua parte.

LEÃO – A sua boa vontade não será suficiente para que consiga bons resultados no trabalho. Todo cuidado será pouco, neste dia. Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade e com o excesso de velocidade ao dirigir veículos. Em relação aos superiores, você vai conseguir um diálogo mais aberto e mais objetivo.

VIRGEM – Você está predisposto a ter um episódio amoroso neste dia, que lhe dará no futuro muitos aborrecimentos. Evite, portanto, qualquer coisa neste sentido. Cuide da saúde, da reputação, e não faça novos negócios. Você sentirá uma forte necessidade de expressar suas ideias e projetos.

LIBRA – Procure manter seu estado de ânimo mais calmo e otimista, neste e nos próximos dias para que não venha a sofrer prejuízos e embaraços. Êxito nos estudos, pesquisas e exaltação psicológica. Neutro ao amor.

ESCORPIÃO – Viver em paz e sem perturbação será muito importante agora. Para que tudo isso aconteça, evite participar de intrigas e rivalidades com quem quer que seja. Felicidade no amor e nas diversões. O intercâmbio social com novas pessoas poderá fazer com que consiga atingir tudo o que deseja.

SAGITÁRIO – Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de Vênus. Contudo, procure compreender melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares e a pessoa querida. Em relação ao dinheiro, pode aparecer uma oportunidade há muito esperada.

CAPRICÓRNIO – Dia excepcional. Aproveite-o para colocar em dia seus assuntos pendentes e resolver uma situação com a pessoa amada. Se ainda não se casou, poderá ficar noivo ou casar-se agora. Controle os gastos guardando algum dinheiro.

AQUÁRIO – Dia em que deverá enfrentar alguns obstáculos, em seu lar. Mas se usar a inteligência, conseguirá superá-los com sucesso. Boa fase para elevar-se no campo profissional. Evite causar acidentes. Tenha um pouco de paciência e seja eficiente para se ver livre dos problemas.

PEIXES – Esmero e capricho demasiados, poderão resultar em perda de tempo. Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o que tem a fazer com brevidade. Cuidado com acidentes, assaltos ou roubos nas vias públicas.