Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Período dos mais indicados para iniciar a melhoria da aparência de sua casa, tais como nova decoração e reformas. Fará ótimas amizades, mas não confie demais em estranhos. Sucesso junto ao sexo oposto.

TOURO Muita habilidade literária, mente clara e penetrante e muita tendência aos assuntos elevados, estão previstos para você, devido a benéfica influência de Júpiter. Sucesso profissional e financeiro.

GÊMEOS Boas notícias estarão previstas para você. O fluxo é dos melhores para as associações ou para unir-se à outra pessoa. Você vai se sentir com maior vigor físico e emocional, mas tendendo para uma dependência excessiva em relação a família, e aos entes queridos.

CÂNCER Momento pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais. Evite, também, as questões extraconjugais e os perigos de acidente e tudo que possa prejudicar sua tranqüilidade no lar, moral e saúde. No amor, está na hora de você enxergar as coisas sem lentes cor de rosas

LEÃO Bom momento para tratar de assuntos e negócios relacionados com escritas e com o mundo artístico. Lucros pelo esforço profissional e êxito social, também se apresentarão. No amor, evite atitudes de submissão.

VIRGEM Tudo dependerá de suas próprias ações neste período. Evite atritos com pessoas desconhecidas, seja qual for o motivo. Regular para o romance e bom para os negócios.

LIBRA A influência da Lua promete bons ganhos e lucros em negócios rápidos e especulações financeiras razoáveis. Dê especial atenção aos assuntos domésticos, familiares, profissionais e tudo o que lhe dê elevação e estabilidade.

ESCORPIÃO Momento pouco propício para tratar de assuntos jurídicos e financeiros e para impor idéias em seu campo profissional. A energia será a sua arma mais poderosa e você estará muito disposto a correr atrás de seus sonhos.

SAGITÁRIO Se evitar a tensão nervosa diante das pessoas importantes, tudo poderá acabar bem nesta semana. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com ninguém. Cuidado com problemas de crédito e cobrança.

CAPRICÓRNIO Os negócios que tem em vista, poderão ser realizados com vantajosos lucros, pois as transações comerciais estarão em evidência. Agora evite receios infundados e preocupações negativas. Excelente para o amor, assuntos familiares e ao romance.

AQUÁRIO Sua vontade de vencer na vida estará exaltada nesta semana. Os negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e a sua vida social deverá prosperar. No trabalho, procure exercer suas funções sempre de uma forma cooperativa.

PEIXES Deverá dar mais atenção na possibilidade de fazer novos e proveitosos contatos pessoais, associar-se a alguém e absorver a continuidade que os astros lhe conferem. Visite pessoas influentes e traduza em termos práticos todas as suas idéias, aspirações e sonhos.