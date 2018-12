Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Positivo fluxo astral, mas desde que tenha nascido no primeiro ou segundo decanato deste signo para assinar contratos ou documentos importantes. A condição física mental está em ascensão, juntamente com o setor profissional.

TOURO Esperanças bem sucedidas, desejos concluídos e exaltação profissional e social, estão previstos para você agora. Muito boa influência também aos assuntos pessoais e as artes de um modo geral.

GÊMEOS Tendência à tristeza e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas para que tudo possa correr bem para você neste dia. Cuide de sua saúde, evite acidentes e só viaje se for de extrema necessidade. Elevação mental.

CÂNCER O sol lhe promete um dia dos mais favoráveis. Fará bons negócios, bons planos com relação ao futuro, feliz contatos pessoais, ótimas relações sociais, sentimentais e amorosa. Aproveite. Cuide do seu dinheiro.

LEÃO Dias dos mais afortunados para você, mas desde que evite a indecisão. Deverá, também, impor sua personalidade ao tratar com terceiros para que seu crédito e reputação aumentem. Dia bom para viagens e passeios.

VIRGEM Momento em que poderá lucrar pelos esforços que fizer no trabalho e em atividades comerciais e industriais. Dia feliz para a vida amorosa. Caminhe sempre no sentido de seu progresso e não se descuide do seu lado espiritual.

LIBRA Alguém poderá lhe falar tentando tirar vantagem em negócios. Esteja mentalmente preparado para exigir mais de pessoas individualistas, que pensam unicamente em si mesmas. Este é um bom período do ano. Seja prático e objetivo.

ESCORPIÃO Pode contar com o favor de todos. Excelente para uma visita ao dentista ou ao médico. Como você não aceita derrota dentro de um plano mental elevado, deverá realizar o máximo neste dia a fim de chegar ao auge de suas pretensões.

SAGITÁRIO Dia em que tudo correrá de acordo com seus planos. Os negócios deverão dar lucros pelos esforços que você têm desenvolvido. Você vai se sentir mais fortalecido e cheio de vitalidade devido à boa posição dos planetas.

CAPRICÓRNIO Questões e disputas com empregados ou patrões deverão ser deixados de lado. Evite, também, que abusem de sua boa fé e procure neste dia ser ativo, enérgico e trabalhador, sobretudo. Sairá vencedor.

AQUÁRIO Dia favorável às suas transações financeiras e para comprar ou vender bens móveis e imóveis. Terá êxito também ao tratar de assuntos sociais e no lançamento de novas idéias profissionais. O dia pode ser considerado propício para iniciar novos relacionamentos, tanto no setor afetivo quanto no pessoal.

PEIXES Bom fluxo astral para compra e venda de produtos para lavoura e agropecuária. Poderá, também, lucrar inesperadamente através de jogos, sorteios e loterias. Será favorecido no campo amoroso e familiar.