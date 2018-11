Hoje tem Happy Hour e promoção de Porções de Carnes no Barzinho Oriental

O Barzinho Oriental agora está com novas promoções diárias. E nesta quinta-feira tem promoção nas porções de carnes, onde as porções de frango, boi, porco, jacaré e rã estão com 15% de desconto.

E ainda nas quintas e sextas-feiras tem Happy Hour das 17 as 19 horas (MS), no Barzinho Oriental, onde o baldinho com 6 long neck de Itaipava Pilsen sai por R$23,00 e de Budweiser sair por R$30,00, e a porção de Filé de Tilápia e Batata sair por R$17,00.

Venham conferir o mais novo cardápio do Barzinho Oriental, que conta com 40 novidades entre porções de culinária japonesa, porções tanto de carnes peixes bovinos e suínos, taboas de frios e batatas e também drink’s.

O Barzinho Oriental está localizado na Avenida Oito em frente à Praça 23 de Outubro em Chapadão do Sul. Está aberto de terça a domingo. Telefones Delivery (67) 9 8406-0146 (VIVO) ou 9 8135-0070 (WhatsApp).

