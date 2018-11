Médium diz que recebeu mensagem do espírito do jogador Daniel

Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, a médium claravidente Hadassa afirma ter recebido mensagens do espírito do jogador Daniel Corrêa Freitas, morto no último dia 27 de outubro, após uma festa na casa da família Brittes, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR).

Segundo a médium, a mensagem do atleta veio menos de uma semana depois do crime. O vídeo foi publicado no dia 2 de novembro.

“Postei o vídeo no qual relato a mensagem de Daniel Freitas sobre o fato de sua morte, seu arrependimento e pedido de justiça. Mensagem recebida no dia 02/11/18 às 6:12 da manhã. Orem pela alma deste jovem e lutem por justiça”, escreveu Hadassa na descrição do vídeo.

“Quero pedir licença para família desta pessoa, ele pediu para passar essa mensagem que veio através de um sonho. Despertei sufocada e quando abri os olhos eu vi um vulto desse jogador, o Daniel Freitas. Vi peles humanas decepadas e tinha envolvimento de mulher”, começa dizendo.

“Eu nem sabia o que tinha acontecido, nem no Brasil eu moro. Meu marido me contou sobre a morte do jogador, falou detalhes. E eu criei uma empatia com a vítima, porque 19 anos atrás tive um parente que foi assassinado assim, decapitação”, continuou.

Como destaca o portal iG, a médium clarividente Hadassa refere ainda que “tem muita gente xingando Daniel e deve ter sido por isso que o ele me procurou. Só sei que esse moço se arrependeu de tudo o que ele fez”, contou.

“Ele não foi morto dentro daquela casa. Ele tomou um ‘sossega leão’, desmaiou e ele se engasgava muito com sangue. No meu sonho não conseguia nem respirar. Ele disse que estava tudo bem escuro e escutou que iriam arrancar as pernas dele, mas alguém disse que era melhor matar senão ele escaparia”, falou.

“A última visão que eu tenho, que foi o que ele viu, era alguém cortando o pescoço. E o que pareceu para mim, e que foi o que ele pensou, é que seria uma mulher tentando cortar”, continuou Hadassa.

Por fim, a médium pede orações para Daniel. “Ele estava com uma camiseta branca, como se estivesse pedindo por justiça. Queria pedir que orassem por ele, senão ele vai ficar por aqui. A família já tinha intenção ruim com ele”, finalizou.

