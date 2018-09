Confira o resumo das novelas de hoje

MALHAÇÃO

Dandara e Hugo se candidatam a líderes do grêmio estudantil e fazem seus discursos. Álvaro confessa a Verena que descobriu sobre sua armação para encontrá-lo. Fabiana decide se candidatar ao grêmio, e Talíssia se sente ofendida pelo discurso da menina. Talíssia orienta Dandara a ter mais calma para poder ser ouvida pelas pessoas. Hugo anuncia o lançamento de sua candidatura no Le Kebek. Verena e Álvaro conversam sobre seu relacionamento. Érico e Jade discutem sobre a presidência do grêmio. Fabiana tem uma surpresa ao abrir seu armário pessoal na escola.

ORGULHO E PAIXÃO

Gaetano não resiste ao ferimento, e Luccino e Ernesto se desesperam. Virgílio foge. Susana e Petúlia concluem que Lady Margareth está realmente fora de si. Estilingue pede que Tenória dê uma chance para o Barão. Baltazar chega à fazenda de Xavier para apurar o crime contra Gaetano. Darcy decide retomar o trabalho na ferrovia. O Barão se entende com Januário. Baltazar comunica a Darcy que a avaliação médica atesta que Lady Margareth perdeu a sanidade mental. Darcy e Elisabeta aceitam abrigar Lady Margareth em sua casa por uma noite até que os enfermeiros cheguem para levá-la a clínica. Nicoletta se desespera ao saber da morte de Gaetano. Otávio apoia Luccino, e Ema conforta Ernesto. Lady Margareth ameaça Elisabeta, mas Darcy a impede de agir. Fani se reconcilia com Nicoletta. Dolores anuncia a Darcy e Elisabeta que Lady Margareth desapareceu.

O TEMPO NÃO PARA

Marocas acusa Betina de ter tentado envenená-la. Eliseu diz a Paulina que Dom Sabino não perdoará Samuca. Carmen avisa a Betina que ela está sendo destituída da Samvita e que Emílio não poderá representá-la na empresa. Natália informa a Marocas que ela terá uma equipe para ajudá-la na formulação dos produtos. Dom Sabino sente orgulho de Miss Celine. Dom Sabino fica indignado ao saber que Samuca empregou Marocas. Damásia se preocupa com o medo de Cecílio. Cesária discute com Coronela e paga a conta da família na pensão. Marocas se nega a obedecer a Dom Sabino.

SEGUNDO O SOL

Luzia afirma a Groa que tem certeza de que sofreu um novo golpe de Karola e Laureta. Dodô se incomoda com a presença de Nestor no velório de Remy. Beto sofre com seu amor por Luzia e acredita ter se apaixonado por uma bandida. Roberval garante a Zefa que Luzia é vítima de uma nova armação. Naná revela que Nestor é pai biológico de Remy, e Dodô se desespera. Rosa confronta Laureta pela morte de Remy. Karola convence Valentim a ajudá-la a se reaproximar de Beto. Edgar resgata Manu da casa de Cacau. Ícaro se embriaga e procura Rosa, mas é Laureta quem cuida do rapaz. Roberval diz a Cacau que acredita na inocência de Luzia e pede permissão para ajudar sua irmã. Edgar, Karen, Zefa, Rochelle e Acácio cuidam de Manu. Nice repreende Agenor por tentar furtar dinheiro do caixa do restaurante de Cacau. Dodô pede para conversar com Naná.

NOVELAS DO SBT

QUE POBRES TÃO RICOS

Miguel Ângelo conta para Frida que foi a mãe quem roubou o dinheiro dos Mendonça e diz que se sente muito envergonhado por eles terem conseguido um empréstimo para quitar a dívida com a família deles. Frida também reprova a conduta da mãe, mas nenhum dos dois tem coragem de denunciá-la. Saúl diz a Miguel que as informações contidas no pen drive não são suficientes para provar sua inocência, mas lá constam recibos de algumas transferências que Alex fez para a conta de Adolfo quando ele ainda estava na empresa. Lupita comenta com Carmem que não gosta nada que Miguel Ângelo esteja tão próximo de Minerva, mas se com isso ele pode conseguir provas de sua inocência seu dever é apoiá-lo. Alex acusa Miguel Ângelo de tentar matá-lo. Minerva fica furiosa com o marido e tenta convencer a polícia que seu marido está delirando. Mas Alex afirma que está em plena condição física e mental e denuncia o primo. Vilma coloca uma dúvida a paternidade do filho que Minerva está esperando e diz a Alex que talvez ele não seja o pai. Miguel está a ponto de contar a Lupita que foi sua mãe quem roubou o dinheiro, quando recebe uma ligação de Minerva. Ela pede que voltem a se encontrar, mas ele não aceita. Antes de desligar, ela conta que Alex o acusa de tentativa de homicídio. Minerva diz a Miguel que não pode fazer nada para evitar que Alex o denunciasse, mas promete procurar provas a seu favor. Bambi planeja um novo negócio, só não sabe que a polícia está atrás dele. Vilma diz a Alex que o Bambi está muito irritado com ele e isso é muito perigoso pois ele é um criminoso. Miguel Ângelo conta apara a família que Alex o acusa de tentativa de homicídio, mas diz que existe uma prova que pode ajudá-lo em sua defesa. Bambi consegue escapar da polícia e o delegado pede a Jennifer e Jonathan que encontrem Adolfo. Eles começam a investigação, descobrem que existe uma denúncia de Alex contra Miguel Ângelo e que ele está sendo acusado de desfalque. Por isso, procuram Alex para saber qual é sua relação como Bambi. Diego começa a ter aulas de arte com Leonardo e não consegue esconder que está apaixonado. Alex diz para a polícia que Bambi e Miguel são cúmplices, mas os agentes querem provas. Saúl diz a Miguel que sua situação está muito complicada porque também está sendo acusado de ser cúmplice do Bambi.

CARROSSEL

Davi conta à avó que Valéria ficou brava com ele. Os garotos brincam na casa abandonada. Paulo assusta Cirilo e todos riem. D. Sara pergunta a Davi como é namorada dele. Firmino comenta com Helena que não passou bem a noite. Valéria e Daniel chegam juntos à escola. Maria Joaquina comenta com os colegas que Valéria está com Daniel para fazer ciúmes a Davi. Laura afirma que os dois formam um casal tão romântico. Maria Joaquina afirma que Daniel é areia demais para o caminhão de Valéria. Davi observa Valéria arrumando a gola da camisa de Daniel. O garoto conta a Firmino que Valéria está com Daniel só para irritá-lo. Davi vai até Valéria e Daniel e pergunta sobre o que eles estão rindo tanto. Valéria trata Davi com indiferença e chama Daniel para ir a outro lugar para não ser interrompidos. Davi fica desolado. Davi conta a Helena que ele e Valéria ainda não fizeram as pazes. Adriano revela a Helena que ele não consegue mais imaginar desde que Olívia disse que ele poderia nunca mais voltar para a realidade. Matilde afirma a Olívia que precisa de um piano novo. Helena passa exercício para casa. Ela quer que os alunos façam o exercício em duplas e faz um sorteio. Valéria e Davi caem juntos. Valéria diz que prefere mudar de escola a fazer exercício com Davi. Os alunos ouvem a conversa de Helena, Davi e Valéria atrás da porta. A porta se abre e todos caem dentro da sala. No recreio, Valéria empurra Davi. Matilde leva Olívia à sala de música e mostra o estado deplorável do piano. A diretora prende os dedos na ratoeira que Matilde colocou no piano.

AS AVENTURAS DE POLIANA

Sr. Pendleton vê Roger maltratando Claudia na empresa e diz que ele deve tratar todos os funcionários iguais, com respeito. Poliana chama João e o mascote Feijão para acompanhar ela, Lorena, Yasmin e Luigi na casa de Marcelo. Mirela diz para Dona Branca que não sabe mais o que fazer para conquistar Guilherme. Dona Branca fala para Mirela levar Guilherme para jantar lá. Waldisney diz que Roger deveria tomar cuidado com Claudia, pois ela pode ter algum tipo de aproximação com Otto ou Sr. Pendleton. Nadine segue Sérgio. Luísa conta para Durval sobre a visita de Sr. Pendleton. Marcelo explica para Débora que as crianças só querem ajudar Durval a conseguir mais clientes na padaria. Guilherme apresenta Raquel para Glória. Poliana derruba a bolsa de Débora e ao pegar é acusada pela professora de mexer em suas coisas. Em seguida, ao falar com Marcelo, Poliana diz que viu remédios na bolsa de Débora. Mirela e Raquel discutem por Guilherme. Roger pede desculpa para Claudia de maneira forçada e a chama para jantar em sua casa para quem sabe Filipa e Yasmin fazerem as pazes. Sr. Pendleton presenteia Poliana com uma marionete dela.

BAND

ASAS DO AMOR

Canan escuta conversa entre Leyla e Alper e descobre que foram eles que entregaram Hasmet. Eylül reclama da pressão de Alper por causa do casamento. Hasmet retorna à casa, conta o que aconteceu e diz que em breve saberá quem o denunciou. Ayla encontra Simge desmaiada ao lado de um vidro de remédios. Hakverdi flagra seu pai conversando sobre a compra de uma arma.

NOVELAS DA RECORD

JESUS

Nicodemos pede para falar com Jesus. Barrabás é surpreendido com a chegada do misterioso Goy. O forasteiro impede que façam mal ao romano Cornélius. Jesus recebe Nicodemos. Cornélius fica intrigado sem saber quem é Goy. Nicodemos fica impactado com os ensinamentos de Jesus. Simão Zelote agradece a Petronius pela ajuda que recebeu no passado. Jesus fala do poder da fé em Deus. Maria Madalena vê os vultos de alguns homens. Caifás reclama da atitude de Jesus no templo. Judite pede para Livona beber o chá que preparou. Helena diz estar apaixonada por Judas Tadeu. Longinus os observam, escondido. Judite troca o copo trazido por Livona e entrega a Caifás. Judas Tadeu teme se encontrar novamente com Helena. Livona se surpreende ao ver que Caifás dormiu no lugar de Judite. Maria Madalena é atormentada por sete demônios. Nicodemos agradece por ter sido recebido por Jesus. Deborah pede para ficar em casa. Sula e Asisa trocam provocações. Jesus diz que ninguém comerá o fruto da figueira. Deborah sai de casa e é seguida por Edissa. Tomé defende Jesus. Joana tenta pedir pela liberdade de João Batista, mas Pilatos não a escuta. Herodíade estranha a ausência de Judas Iscariotes e fala mal dele. Antipas elogia Salomé. Caifás e Anás dizem que Jesus deve ser morto. Nicodemos não concorda e pede a opinião de Tiago Justo, irmão do Messias. Edissa vê Deborah se encontrando às escondidas com Caius. Cornélius agradece por Goy ter salvado sua vida. O estrangeiro misterioso pede para servi-lo. Herodíade vai até a prisão onde está João Batista e o provoca. Petronius pensa em Maria Madalena. Longinus chega e avisa que tem algo a dizer sobre Helena. Batista encara Herodíade, que o ameaça. Claudia estranha o comportamento de Maria Madalena. Ela vê Helena e a questiona. Pilatos descobre que a filha está se envolvendo com um cego judeu. Jesus encontra com Judas Tadeu. Pilatos manda matar o rapaz.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA