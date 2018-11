Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Rafael acompanha Camila ao hospital e Valéria cuida de Márcio, que passa mal. Álvaro confessa a Verena que seu estado de saúde voltou a piorar e a menina pede ajuda a Gabriela. Márcio se emociona ao ouvir os batimentos cardíacos do bebê de Camila. Santiago e Michael se entendem. Michael se oferece para ajudar Úrsula a se inscrever no concurso de vídeos de poesia de Portugal. Pérola encontra mensagens suspeitas no celular de Camila e sonda Márcio e Valéria sobre a menina. Lia anuncia que irá para a Amazônia e Garoto diz que sentirá falta da namorada. Camila tem alta do hospital. Álvaro volta para o Sapiência e Verena comemora. Pérola conta a Camila que viu a mensagem em seu celular e Márcio acaba descobrindo. Camila diz que tem uma revelação a fazer.

ESPELHO DA VIDA

Cris conta para Dalton sobre suas viagens no tempo. Lenita confirma a Alain que roubou as fotos do computador de Isabel. A Guardiã entrega a chave da casa de Julia para Cris. No passado, Dora facilita o encontro de Cris/Julia com Danilo. Bola repreende Solange e Emiliano pela discussão durante o ensaio. Priscila faz as pazes com Flor. Dora conta para Gustavo sobre Cris/Julia e Danilo. Alain decide ir atrás de Cris na casa de Julia. Gustavo vai até a cabana onde estão Cris/Julia e Danilo.

O TEMPO NÃO PARA

Cesária bebe a xícara de chá que Agnese preparou para Marocas, deixando a governanta frustrada. Betina conta a Helen que Emílio a ameaçava. Florêncio e Barão desconfiam que Teófilo tenha desviado dinheiro do caixa. Cesária sente um mal-estar. Mateus tenta levar Waleska do cortiço, mas ela insiste em ficar sozinha. Dom Sabino avisa a Lúcio para ficar longe de Marocas e de sua família. Mariacarla sugere a Betina que o interesse de Lúcio por ela pode ser vantajoso. Teófilo é pressionado por Barão e Florêncio e acaba confessando que o dinheiro furtado sumiu. Marocas se sente indisposta. Nico surge na cozinha quando Agnese está colocando veneno no chá de Marocas.

O SÉTIMO GUARDIÃO

Laura chega a Serro Azul. Sóstenes pede que Gabriel converse com a ex-noiva antes de se relacionar com Luz. Os guardiães se reúnem na prefeitura e Egídio diz a Aranha para examinar Gabriel. Valentina chega a Serro Azul. Robério avisa a Sampaio sobre a chegada de Laura à cidade. Valentina se instala em sua nova casa. León observa o sobrado. Laura e Gabriel se encontram no orelhódromo. Gabriel impede que Aranha o examine. Valentina humilha Eurico e Marilda.

NOVELAS DO SBT

TERESA

Arthur diz a Mariano que ele deve aceitar a decisão de Teresa, que ela o ama, e que eles vão se casar. Mariano responde que Arthur deveria averiguar um pouco mais a vida de Teresa, pois por muitos anos ele e Teresa juraram amor eterno. Arthur diz que isso é passado e no presente ele e Teresa irão se casar. Ele diz que nesta mesma noite irá pedir sua mão. Aída mostra seu anel de compromisso a Teresa e a diz que já tem até data para o seu casamento com Paulo. Teresa responde que já sabia por que Paulo mesmo lhe disse. Teresa completa sugerindo que esse casamento durará no máximo um ou dois anos, pois Paulo só quer obter a fortuna de Aída e depois buscar por uma mulher mais interessante. Arthur pede a Regina que o receba a noite porque quer pedir a mão de Teresa. Mariano diz a Teresa que ela não deve se casar com um homem que não ama e que juntos poderiam crescer e ter o que sempre sonharam. Teresa responde que não vai perder a oportunidade que tem porque viver apenas de amor não é o suficiente. Aída diz a Aurora que gostaria que ela a ajudasse nos preparativos de seu casamento com Paulo, ainda que ela já possa estar bem ocupada ajudando sua amiga Teresa no seu casamento com Arthur. Aurora se surpreende com a informação e Aída diz que, sendo Aurora a melhor amiga de Teresa, é incrível que ela não saiba do seu casamento. Arthur pede a mão de Teresa aos seus pais. Armando pergunta a sua filha se ela tem certeza do passo que irá dar. Teresa muito feliz, diz que Arthur é o homem de sua vida. Aurora fica decepcionada com Teresa por ela não ter informado sobre seu casamento. Teresa diz que havia a deixado um recado mas, na correria, não pode avisar pessoalmente a amiga. Bêbado, Mariano grita com Teresa e diz que ela não pode se casar com Arthur por que é sua mulher. Arthur diz a Teresa que o casamento na igreja será no mesmo dia que o do civil. Aurora diz a seu pai que Teresa vai se casar, mas que o noivo não é Mariano e ela não lhe disse nada. A moça desabafa, sentindo-se enganada por todos, mas agora vai lutar com todas as suas forças pelo amor de Mariano.

CARROSSEL

Os meninos se reúnem na casa abandonada e decidem reativar a ‘Patrulha Salvadora’. Natália vai até a escola para conversar com a professora Helena. Enquanto aguarda a professora, a diretora Olívia fala para Natália que Mário já foi muito travesso, mas que agora é um aluno que anda nos eixos. Helena chega na sala e Natália diz que foi até a escola para pedir sua ajuda. Helena fica surpresa. Natália conta a dificuldade que enfrenta no relacionamento entre ela e Mário e diz que deseja mudar. A madrasta de Mário fala que começou a perceber que é preciso gostar mais dele e ele dela, mas que não sabe como fazer isso. Helena diz que não será uma tarefa fácil conquistar o carinho de Mário, pois ele se sente muito só. Natália insiste, diz que está arrependida e quer tentar essa aproximação. A professora diz que ela deve começar mudando a maneira como trata Rabito, que tanto o Mário gosta. Ao anoitecer, Natália vai até o quarto de Mário para levar a ração de Rabito. A madrasta começa a observar Rabito de maneira diferente e resolve fazer carinho no mascote, que retribui com lambidas. Na porta do quarto, Mário observa tudo de maneira discreta e com olhar de satisfação. Feliz, o menino entra no quarto e fala sobre a recuperação de Rabito com Natália. Na manhã seguinte, Natália diz que ficou feliz com a recuperação do cachorro. Os dois conversam enquanto tomam café da manhã. Mário pergunta se Natália, enfim, concorda com a permanência de Rabito na casa. Natália diz que não gosta de cachorros, mas que o menino está cuidando tão bem do mascote que não há motivos para não permitir. Mário fica feliz e os dois começam a se entender. Mais tarde, Natália fala para Germano que observar a maneira como Helena trata as crianças a fez perceber que só se colhe amor quando se planta carinho. Enquanto isso, no pátio da escola, Firmino pergunta para Helena porque ela está observando seus alunos com olhar de preocupação e tristeza. Helena diz que a situação financeira de sua casa está muito apertada e que só ela trabalha. Firmino questiona se ela está pensando sair da escola. A professora diz que essa é uma possibilidade e que está há muito pouco tempo na escola para tentar algum aumento com a diretora Olívia.

AS AVENTURAS DE POLIANA

Mirela conversa com Raquel e Gabi sobre o vídeo de Luca Tuber. João chega a escola para seu primeiro dia de aula. Débora diz para Salvador que vai dificultar a vida de João. Joana conversa com Sr. Pendleton sobre o novo site de busca. Glória vai à casa de Luísa falar sobre Marcelo. João conversa com Éric no intervalo da aula. Filipa derruba um copo de suco na calça de João. Hugo vai ao banheiro e pega a calça de João. Nanci pede para Antonio ir ao correio pegar correspondência para Poliana. Marcelo pergunta para Poliana porque João não está na sala de aula. Verônica , Branca e Arlete chegam na escola com um fotógrafo e um repórter. Benício, Gael, Lorena e Mário vão mal na prova. Verônica, Arlete e Branca tentam convencer Ruth a deixar fazer uma matéria sobre a entrada de João na escola. João é fotografado só de cueca na escola. Antonio entrega para Luísa a correspondência que chegou para Poliana e se emociona ao ver que é uma mala com os pertences de Alice. Ruth e Helô perguntam para João quem pegou sua calça. Marcelo leva Hugo a diretoria para entregar a calça de João.

CHIQUITITAS

Samuca conta aos meninos que a chave para a segunda porta do tesouro são quatro telas com a mesma pintura e que uma delas está com Marian. Maria Cecília fica preocupada por serem gêmeos e as responsabilidades serem maiores. Tobias tenta acalmar a esposa. André conversa com Cris para saber sobre os e-mails românticos. Carmen diz para Gabriela que Andreia foi atrás de Junior e que é uma interesseira. Gabriela diz que tomou uma decisão de refazer o exame de DNA entre Mili e Marian. Carmen engasga e diz que é besteira ela ficar em dúvida por questão de um sonho. No Café Boutique, Clarita e Beto assumem que estão namorando. Cris conta para Pata que recebeu um novo e-mail do admirador secreto, que marcou um encontro com ela. Pata alerta sobre o perigo dessa situação. Cris sai toda arrumada para encontrar o admirador, mas não conta para ninguém. Armando, Cintia e Matilde tentam desvendar o enigma do tesouro, mas descobrem, na TV, que Armando e Matilde estão sendo procurados pela polícia. Vivi arruma a mala para viajar com Cintia. As chiquititas tentam convencer a garota a desistir, pois Cintia é uma má pessoa. Janu e Marian observam Cris esperando ansiosa pelo admirador. Marian quer saborear a ansiedade da garota antes de revela que foi tudo uma armação delas.

BAND

MINHA VIDA

Efsun expulsa Bahar da sua nova casa. Bahar pede para a irmã esquecê-la. Mehmet vai até a cozinha e vê sua mãe acordada. Ele conversa com ela sobre Fulya querer se divorciar. Bahar encontra Ylias escavando o quintal da antiga casa. Nuran discute com Efsun por ter expulsado Bahar de casa.

NOVELAS DA RECORD

JESUS

Maria fica impressionada ao ver que nem todos acreditam em seu Filho. Jesus diz ser o Pão da Vida. Salomé pede para Longinus fugir com ela. Jairo e Laila são surpreendidos com a chegada de Asisa. Ele se esconde. Barrabás fala para os rebeldes. Petronius chega e avisa que o governador quer falar com Caifás. Jesus ordena que a multidão pare de murmurar. Satanás se mistura às pessoas. Asisa encontra um quipá no tapete de Laila e fica desconfiada. Pilatos ordena que Caifás interrompa a revolta. Longinus diz para Caius que fugirá com Salomé. Caifás manda Temina ficar de olho em Pilatos. Petronius vê Longinus e Caius com Salomé. Ela foge. Antipas chama Herodíade para fazerem um sacrifício no templo. Judite teme que Anás faça algo contra ela. Petronius ordena que Caius leve Salomé ao palácio. Lázaro e suas irmãs reclamam da alta cobrança de impostos pelos romanos. Judas diz desconfiar de Maria Madalena. Goy, Gabriela e Yoná retornam para a casa de Pedro. Pilatos descobre que encontraram Salomé. Barrabás acusa Antipas e Herodíade de terem sido responsáveis pela morte de Batista. Zaqueu explica a Shabaka sobre o que é o corbã. Gestas fala em roubar o tesouro dos judeus. Salomé é recebida pelas mulheres do palácio. Edissa cuida de José de Arimatéia. Livona pergunta para Adela sobre Gestas e Dimas. Herodíade descobre que Salomé foi encontrada. Caifás desconfia dos questionamentos de Anás. Deborah se emociona ao rever Tiago Justo. Salomé pede para não deixarem Herodíade se aproximar dela. Pilatos ordena que seus soldados se infiltram entre os rebeldes para um contra-ataque surpresa. Jesus diz que um de seus apóstolos é um diabo.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA