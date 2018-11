Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Rafael, Márcio e Pérola tentam acalmar Camila. Valéria agradece Gabriela por cuidar de Márcio. Flora teme os treinos com Paulo para a apresentação no show de talentos. Jade se emociona com a história de Márcio e Camila e todos se surpreendem. Mel pede que Getúlio se apresente com ela no evento do Sapiência e Brigitte incentiva. Dandara, Talíssia e Érico falam com Jade sobre racismo. Márcio vê Fábio com Camila e avisa a Rafael. Fábio ameaça Camila, mas Rafael intercepta o rapaz, que acaba preso. Todos cuidam de Camila. Bárbara e Leandro se preocupam com a situação da comunidade em que dão aulas. Pérola questiona sobre a segurança de Camila e Rafaela.

ESPELHO DA VIDA

Lenita decide ir ao jantar com Emiliano, e Gentil se preocupa. Cris conhece Jorge e se impressiona. Michele ajuda Pat a se arrumar para o jantar. Américo atende o telefone de Ana para falar com Flávio. Edméia/ Grace tem um sonho com Margot e Ana. Solange derrama bebida em Emiliano ao vê-lo chegar com Lenita. Mariane se insinua para Marcelo. Ana se espanta com os comentários de Alain sobre Cris. Alain dança com Cris e a faz confessar que existe outro homem em sua vida.

O TEMPO NÃO PARA

Marocas promete ajudar para que Carmen não sofra com o encontro entre Samuca e seu pai. Lúcio afirma a Betina que fará o possível para encontrar Livaldo. Marciana expulsa Vera Lúcia de casa. Betina recebe a visita de Lalá, que está disposto a chantageá-la para conseguir dinheiro. Carmen se enfurece quando Dom Sabino lhe conta que acordou com Agustina e que eles dormiriam em quartos separados quando as gêmeas estiverem sob sua tutela. Paulina diz a Barão para não voltar para casa. Marocas se sente mal e acaba desmaiando.

O SÉTIMO GUARDIÃO

Valentina revela a Egídio que Gabriel é seu filho, e Sampaio ouve a conversa. Gabriel e Luz se amam. Afrodite esconde de Nicolau o quimono de Diana. Rita de Cássia fica interessada na filmagem feita por Leonardo. Sampaio abre a porta para Valentina, que entra na gruta da fonte. Egídio se desespera com a invasão e sofre um acidente. León ataca Valentina. Lourdes Maria beija Júnior. Marilda teme que a passagem secreta para a fonte não exista mais. Luz encontra León machucado. Judith encontra o corpo de Egídio e se desespera. Gabriel afirma a Sóstenes que se casará com Luz. Olavo chega a Serro Azul. Os guardiães avisam a Eurico da morte de Egídio. Louise se surpreende ao olhar para Valentina pela manhã. Valentina descobre o segredo da fonte.

NOVELAS DO SBT

TERESA

Arthur diz a Mariano que ele deve aceitar a decisão de Teresa, pois ela o ama e vão se casar. Mariano, inconformado, diz a Arthur que por muitos anos ele e Teresa juraram amor eterno. Arthur diz que isso é passado e no presente ele e Teresa irão se casar, e inclusive nesta mesma noite ele irá pedir sua mão. Aída mostra seu anel de compromisso a Teresa e diz que já tem até data para o seu casamento com Paulo. Teresa mostrando-se segura de si diz que o próprio Paulo havia lhe contado. Arthur pede a Regina que o receba pois quer pedir a mão de Teresa. Mariano diz a Teresa que ela não deve se casar com um homem que não ama, e se ficasse com ele, poderiam crescer e ter o que ela sempre sonhou. Teresa responde que não vai perder a oportunidade que tem pois viver apenas de amor não é o suficiente. Aída diz a Aurora que gostaria que ela a ajudasse nos preparativos de seu casamento com Paulo ainda que ela possa estar bem ocupada ajudando a organizar o casamento de sua amiga. Aurora se surpreende com a informação, e Aída estranha que sendo a melhor amiga de Teresa, não saiba do seu casamento. Arthur pede a mão de Teresa aos seus pais, Armando pergunta a sua filha se a tem certeza do passo que irá dar, Teresa muito feliz, diz que Arthur é o homem de sua vida. Aurora fica decepcionada com Teresa por não ter lhe contado sobre o casamento. Bêbado, Mariano grita com Teresa e diz que ela não pode se casar com Arthur por que é sua mulher. Arthur diz a Teresa que o casamento na igreja será no mesmo dia que o do civil. Aurora diz a seu pai que Teresa vai se casar, mas que o noivo não é Mariano, e ela não lhe disse nada, ainda desabafa dizendo que se sente enganada por todos, mas agora vai lutar com todas as suas forças pelo amor de Mariano

CARROSSEL

Jaime e Mario entram no jardim da casa do viúvo. Jaime cai em cima de uma planta com espinhos e grita de dor. O senhor viúvo ouve o barulho e vai verificar. Os meninos cortam as flores, mas são flagrados pelo viúvo. O senhor afirma querer saber quem são os garotos antes de chamar a polícia. Jaime e Mário contam que darão as flores de presente. Os garotos revelam toda a história, o senhor afirma que se chama Lourenço. Sr. Lourenço dá uma nota de R$ 50 reais aos garotos para comprar chocolates e presentear Helena. Enquanto isso, os pais de Jaime estão preocupados com o sumiço do filho. Jaime chega em casa e leva uma bronca de Rafael. No dia seguinte, Mário presenteia Helena com uma caixa de chocolates, a professora agradece, mas afirma que um sorriso vale muito mais. Helena comenta que vai dividir o chocolate com todos da turma. Lourenço fica na dúvida sobre o que os meninos contaram. Suzana diz para Firmino e Helena que Renê gosta muito dela. Na aula de música, as crianças cantam a canção Carro-Céu. Suzana diz para Helena que está quase namorando Renê. Helena sofre sozinha e diz que se não gostasse de Renê, seria tudo mais fácil. Renê vai até o pátio falar com Helena. Ele convida a professora para jantar, ela corta ele e diz para o músico que não precisa explicar nada para ela.. Helena recebe flores, Firmino as entrega. A professora acha as flores lindas e lê o cartão para saber quem enviou o presente. Trata-se de flores enviadas por Lourenço. Suzana diz para Renê que Helena ganhou flores. O professor fica com ciúme e vai atrás de Helena. Jurandir vai até a escola buscar Jaime, pois Rafael não está passando bem. Rafael sofreu um acidente na oficina. Jaime entra em desespero e chora muito. Helena explica o que aconteceu para as crianças, Suzana e Glória. Maria Joaquina liga para o pai, que vai até o hospital ver como está Rafael. Elisa diz para Miguel que foi tudo culpa dela, pois foi fumar escondido e quando percebeu que o marido estava vindo jogou o cigarro no chão, causando uma explosão por conta do óleo e gasolina no chão da oficina. Miguel examina Rafael e diz para Elisa que ele ficará bem com repouso e medicação. Jorge volta a se desentender com os meninos. Rafael volta para casa e fica preocupado em não poder trabalhar. Eloisa diz que irá procurar um emprego para ajudar, mas Rafael diz que mulher dele não trabalha. Eloisa pensa no ajudante Jurandir para tocar a oficina, mas Rafael lembra que ele é muito atrapalhado e não entende nada de mecânica. Jaime vai até a casa abandonada e conta que seu pai está se recuperando lentamente e que ele está preocupado com a situação financeira da família, afinal, Rafael não pode fazer esforços e não pode voltar a trabalhar na mecânica. Jaime conta para os amigos que precisa arrumar um emprego para ajudar a colocar comida dentro de casa. Determinado, Jaime vai até a casa de Maria Joaquina para pedir emprego para Miguel, que lamenta não poder ajudar devido a pouca idade do menino. Jaime pede para Miguel guardar segredo sobre sua visita. O garoto decide pedir emprego como ajudante do senhor Lourenço, mas também não consegue. Chateado, Jaime conta para os meninos que não sabe mais o que fazer, pois todos dizem que ele precisa ter estudo e ser mais velho para trabalhar. Cirilo leva o amigo até a marcenaria de seu pai e pede emprego para José, que também lamenta não poder ajudar e explica que ninguém pode empregar o garoto para não cometer crime de trabalho infantil. Sem esperança, Jaime volta para a casa abandonada e conta aos amigos o que aconteceu. Valéria tem uma ideia e sugere que o amigo vá pedir ajuda a Sr. Morales. Jaime não pensa duas vezes e sai correndo para o escritório do empresário Rafael insiste que os filhos são ingratos. Jaime vai até um restaurante onde Morales está, mas é impedido de chegar perto do empresário que está num almoço de negócios. Os garçons do local tentam expulsar o garoto, que grita pelo empresário. Morales aparece e ordena que soltem o menino, pede para que sirvam um almoço especial para Jaime e diz que assim que terminar o almoço de negócios volta para conversarem. Enquanto isso, as meninas decidem ir até a casa de Glória para descobrir qual o mistério do menino que sempre aparece na janela. Chegando na rua, o garoto abre a janela e recebe convite para sair e brincar com elas. Imediatamente ele fecha a janela e fica na dúvida se sai ou não. Valéria se aproxima da casa e tenta mais uma vez. O garoto finalmente abre o portão e sai de casa, surpreendendo todas as meninas.

AS AVENTURAS DE POLIANA

Débora chama a atenção de João durante o jantar. Afonso dorme vendo filme com Luísa. Josefa telefona para João e ele conta como foi seu primeiro dia de aula. Mirela e Gabi assistem ao vídeo de Luca Tuber e descobrem que a menina da vez é Raquel. Helô conta para Ruth que o Sr. Pendleton desenvolveu o site de busca. Mirela fica muito brava com Raquel. Sérgio se surpreende com Joana indo trabalhar bem arrumada. Raquel mostra para Mirela as mensagens trocadas por ela e Luca Tuber. Waldisney pede para Jeferson vender um vaso. Luísa expõe uma ideia para reerguer o Comitê do Laço Azul. Marcelo encontra Luíza na escola. Yasmim vai à casa de Filipa pedir desculpa. Mário acha que Joana e Sérgio vão se separar. Claudia vai à casa de Filipa pegar o celular de Roger e Yasmim se esconde. Sr. Pendleton vai à escola falar com Ruth sobre o site de busca.

CHIQUITITAS

André conversa com Cris para saber sobre os e-mails românticos. Carmen diz para Gabriela que Andreia foi atrás de Junior e que é uma interesseira. Gabriela diz que tomou uma decisão de refazer o exame de DNA entre Mili e Marian. Carmen engasga e diz que é besteira ela ficar em dúvida por questão de um sonho. No Café Boutique, Clarita e Beto assumem que estão namorando. Cris conta para Pata que recebeu um novo e-mail do admirador secreto, que marcou um encontro com ela. Pata alerta sobre o perigo dessa situação. Cris sai toda arrumada para encontrar o admirador, mas não conta para ninguém. Armando, Cintia e Matilde tentam desvendar o enigma do tesouro, mas descobrem, na TV, que Armando e Matilde estão sendo procurados pela polícia. Vivi arruma a mala para viajar com Cintia. As chiquititas tentam convencer a garota a desistir, pois Cintia é uma má pessoa. Janu e Marian observam Cris esperando ansiosa pelo admirador. Marian quer saborear a ansiedade da garota antes de revela que foi tudo uma armação delas.

BAND

MINHA VIDA

Efsun e Seçil chegam na mansão. Nuran cospe em Bahar, puxa seu cabelo e a proíbe de trabalhar. Nuran manda Bahar voltar para a mansão, ela se nega e ele a expulsa de casa. Efsun vai no local de festa e o segurança não a deixa entrar. Arda entra e finge não conhecer Efsun, que é presa após brigar com o segurança.

NOVELAS DA RECORD

JESUS

Barrabás recupera a consciência e esbraveja contra os romanos. Adela e Nicodemos o amparam. Deborah agradece a ajuda de Tiago Justo. Joana e Chuza surpreendem a todos e questionam Pilatos. Longinus pede a mão de Salomé para Antipas. Jesus ensina a seus apóstolos. Antipas diz que Salomé precisa de mais tempo e recusa o pedido de Longinus. Pilatos não atende os pedidos de Joana e Chuza. Laila tenta impedir que Jairo entre em seu quarto. Yoná e Gabriela reclamam do clima de discussão entre os apóstolos. Madalena agradece por toda a ajuda de Maria. Laila acaba beijando Jairo novamente. Madalena descobre que o centurião que importunou Maria foi Petronius.

