Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Érico pede um tempo para pensar em como ajudar Vagner. Jade desiste de mudar seu visual. Tito e Garoto decidem falar com Marcelo sobre a suposta ligação de Heitor. Pérola, Maria Alice e Rosália saboreiam os quitutes de Márcio. Paulo sente dores após os treinos com Flora para a apresentação dos dois. Todos se mobilizam para contribuir com o projeto de Bárbara e Leandro com a comunidade. Marcelo insinua a Tito que Heitor pode estar com problemas de memória. Flora reconhece Vagner e pede cuidado a Érico. Ao conversar com Marcelo, Tito e Garoto concluem que Hugo está envolvido nas supostas ligações de Heitor. Érico se preocupa com a situação de Vagner. Hugo acusa Dandara de ser preconceituosa com Leonor. Bárbara e Leandro parabenizam a atuação de Soninha. Getúlio aconselha Érico a se afastar de Vagner.

ESPELHO DA VIDA

Gustavo tranquiliza Eugênio e ajuda Cris/Julia e Danilo. Flor se emociona ao ver Sheila. Alain sente ciúmes de Jorge com Cris. Gustavo troca olhares com Dora, sem que Cris/Julia perceba. Gustavo beija Cris/Julia, que fica perturbada. Isabel finge estar com ciúmes de Marcelo com Mariane. Emiliano namora Lenita em um bar. Gerson fica tenso quando Sheila pensa em trabalhar com a equipe do cinema. Alain se descontrola ao ver Cris beijando Jorge em cena. Alain conta para Cris que é pai de Priscila.

O TEMPO NÃO PARA

Livaldo diz a Samuca que está arrependido por tê-lo abandonado. Teófilo não se lembra de ter colocado o dinheiro no colchão. Eliseu conta a Dom Sabino que Cecílio pensa em criar uma cooperativa com os catadores de material reciclável. Nat flagra Vera Lúcia beijando Bento. Barão flagra Teófilo queimando o dinheiro desviado. Lúcio revela a Betina que sabe que ela está envenenando Marocas.

O SÉTIMO GUARDIÃO

Gabriel e Luz confrontam Valentina, que ameaça o filho. Valentina manda que Sampaio investigue Luz. Sóstenes lembra do dia em que encontrou Luz. Stefânia e Katiucha comentam sobre as escolhas do visual de Luciana. Lourdes Maria consegue se aproximar de Olavo. Gabriel vai até a casa de Egídio, e Ondina alerta os guardiães. Stella e Mirtes trocam ofensas. Valentina chantageia Eurico para se apropriar do casarão de Egídio. Lucilene conta a Júnior sobre o noivado de Gabriel e Luz. Geandro questiona Lourdes Maria sobre Olavo e se declara para a menina, que lhe dá um fora. Judith se incomoda com as perguntas de Gabriel sobre o casarão. Rita discute com Machado. Júnior garante a Gabriel que lutará por Luz. Nicolau diz a Afrodite que irá ao colégio de Diana. Marilda faz um acordo com Valentina.

NOVELAS DO SBT

TERESA

Mayra diz que a infidelidade para uma esposa é a pior coisa que pode ocorrer, e ela jamais perdoaria. Aída pede a Aurora que a acompanhe em seu casamento. Aurora diz a Aída que não gosta que fale mal de Teresa porque ela não é uma má pessoa. Esperança escuta Mayra falar maravilhas de Rubens e diz a Joana que ele havia pintado a esposa como uma bruxa, mas ela é uma boa pessoa. Teresa diz a Esperança que ela deveria destruir o casamento de Rubens. Mariano faz uma serenata para Teresa diante da casa de Arthur. Luisa se sente feliz ao lado de Fernando. Jonhy se zanga com Mariano por ter ocultado a relação de sua irmã com Rubens. Mariano responde que Esperança pediu para não dizer nada e não podia trair sua confiança. Esperança comprova que está grávida, e Teresa, feliz, pensa em usa-lá contra Aída, mas finge preocupação com a amiga. Arthur se enfurece ao ver em uma revista fotos de Fernando e Luisa se beijando, e decide ir a Cancun, o que deixa Teresa furiosa. Mariano suplica que Teresa deixe Arthur e volte pra ele, ela responde que está confusa e diz que vai a Cancun para esclarecer a situação. Teresa diz a Mariano que uma amiga a convidou para ir a Cancun e ela aceitou para se afastar por uns dias de Arthur e reconsiderar sua relação. Mariano, confiante, diz a Teresa que vai esperá-la. Arthur, furioso, diz a Fernando que ele está se aproveitando de Luisa, ele jura que a ama. Arthur pretende levar Luisa de volta para a capital, e diz que Fernando é um mulherengo incorrigível. Luisa defende Fernando, diz que estão vivendo uma relação séria e que fará de tudo para que nada afete isso. Mariano, feliz, diz ao pai que Teresa está considerando voltar para ele. Ramon, zangado, diz que Teresa o deixou por outro e nem sequer foi por amor, que ele deveria esquecê-la porque ela não o merece. Luisa diz a Arthur que sabe que não fez bem as coisas, mas que dói muito saber que ele não confia nela. Arthur aceita a relação entre Fernando e Luisa, mas diz a Fernando que não permitirá que ele machuque sua irmã. Mariano, feliz, diz a Aurora que quando Teresa voltar de Cancun eles retomarão o relacionamento. Aurora responde que torce para que os desejos de Mariano se realizem, e sai chorando. Arthur beija Teresa e tenta seduzi-la, dizendo que quer estar com ela em seu quarto. Teresa se lembra de Mariano e diz a Arthur que eles ainda não estão casados, e deseja que sua primeira vez seja especial por isso que esperem até a lua de mel. Aurora diz a Mariano que sente muito em acabar com sua ilusão, e conta que Teresa está com Artur em Cancun.

CARROSSEL

Enquanto Adriano arruma suas coisas para o ‘Acampa Dentro’, sua meia falante pede para ir junto. Adriano diz que não, mas a meia entra escondida em sua mochila. As crianças chegam na escola para o dia do acampamento. A diretora Olívia informa que Suzana é a nova professora da turma. Os alunos ficam desmotivados. Graça e Firmino conversam e decidem fazer com que as crianças fiquem animadas. Os alunos começam a montar as barracas na sala de aula. Suzana anuncia o início das gincanas. Os alunos são divididos em três equipes, sendo que Cirilo é sorteado para ficar na mesma equipe de Maria Joaquina. As equipes se dividem para criar um nome e também um grito de guerra. No pátio, Suzana diz que as gincanas e a caça ao tesouro começaram. Os alunos brincam de dança na cadeira, ovo na colher e cabra-cega. A professora afirma que será servido um jantar especial e que as crianças terão uma surpresa: um emocionante baile. As meninas vibram. As meninas vão até a barraca de Maria Joaquina, que é a maior de todas da sala. Elas dizem que adoraram a surpresa preparada por Suzana. Enquanto isso, Graça termina de preparar o jantar italiano, com muita pizza. No final do jantar, a luz do pátio abaixa, um globo de dança aparece e começa a tocar a música ‘My Girl’. As crianças ficam eufóricas. Diferente das meninas, os meninos não gostam da ideia do baile. Olívia observa tudo de sua sala, diz que esse baile vai terminar em confusão e lembra que nunca foi tirada para dançar. Suzana pede para que os meninos tirem as meninas para dançar, mas eles se negam. Cirilo é o único que está empolgado com o sonho de dançar mais uma vez com Maria Joaquina. A professora pede para que as meninas tirem seus pares. Maria Joaquina é a primeira e convida Daniel. Cirilo fica decepcionado. As demais meninas fazem o mesmo e escolhem seus pares. Cirilo é o único que não é escolhido e acaba ficando sozinho. Helena surge na escola e surpreende Cirilo. A professora convida ele para dançar. O menino abre um sorriso e finalmente pode participar do baile. Olívia não entende como Helena soube do ‘Acampa Dentro’, mas decide não interferir para observar como será a atitude de Suzana. As demais crianças percebem a presença de Helena e vão abraçá-la. Suzana fica irritada e decreta o fim do baile. Olívia permite que Helena ajude na caça ao tesouro das crianças. Paulo e Kokimoto planejam assustar os colegas na hora de dormir. Helena, Graça e Firmino se fantasiam para dar dicas de onde está o tesouro. As crianças chegam até o local da última pista, onde aparece Olívia. Fantasiada de Capitão Gancho, a diretora assusta as crianças e Jaime bate na cabeça dela com um livro. Olívia desmaia. As crianças percebem que o Capitão Gancho era Olívia e ajudam ela a levantar. A diretora decide continuar com a brincadeira e fala a última charada. Todos acham muito difícil. Para surpresa da galerinha, Jaime desvenda a charada e descobre qual é o tesouro. A diretora diz que já está na hora de todos irem dormir.

AS AVENTURAS DE POLIANA

Mirela pede desculpas para Raquel, mas ela continua magoada. Roger reclama do atraso de Joana e Sérgio no trabalho. João desabafa com Sophie sobre o roubo do vaso. Guilherme pergunta para Raquel se está tudo bem entre ela e Mirela. Luigi, Mario, Benício e Gael fogem da escola para libertarem os pais do quarto. Joana e Sérgio vão até à escola para encontrar os meninos. João pede desculpas para Poliana. Joana e Sérgio descobrem que Mário e Luigi não estão na aula. Benício, Gael, Luigi e Mário são surpreendidos por Joana e Sérgio em casa. Débora conta para Glória sobre a ideia do Comitê do Laço Pink. Luísa conversa com Afonso e tenta descobrir quem roubou o vaso. Capangas mandam Jeferson fazer um serviço para o Rato. Glória surpreende Branca durante a reunião do Comitê do Laço Pink. Luísa pergunta para Nanci se ela deixou Waldisney entrar na casa. Poliana leva a mala de roupas de seus pais para a escola e ela desaparece. Luísa demite Nanci. Rato ameaça Jeferson quando ele se recusa a fazer o que ele quer. Felipa e Letícia abrem a mala de Poliana. Helô diz para Poliana que vai dar um jeito de descobrir quem pegou a mala. Éric e Hugo brigam na escola. Luca Tuber convida Mirela para sair e pede para ela chamar Raquel. Nanci chega na casa de Branca e diz que vai ter que morar com ela porque foi demitida. Luísa conta para Poliana que mandou Nanci embora. Vinícius leva flores para Mirela. Nanci conta para Poliana que deixou Waldisney entrar na casa.

CHIQUITITAS

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

BAND

MINHA VIDA

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

NOVELAS DA RECORD

JESUS

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA