Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

ESPELHO DA VIDA

Priscila foge, com medo de Alain. Isabel enfrenta Lenita, que decide contar a Marcelo sobre a paternidade de Priscila. Marcelo tira satisfações com Isabel sobre a paternidade de Priscila. Mauro tenta se entender com Mariane. Pat ofende Gabi e se oferece para ir ao jantar na casa de Tavares. Isabel encontra uma carta comprometedora escrita por Lenita. Cris se emociona ao ver a apresentação de Sérgio sobre o filme. Imagens de Alain e Isabel aparecem durante a apresentação de Sérgio, e o diretor decide contar sobre o fim de seu relacionamento com Cris.

O TEMPO NÃO PARA

Marocas entrevista Agnese. Vanda alerta a Dom Sabino que ele foi processado por causa do pedágio ilegal. Lúcio confessa a Helen que teme ser maligno como Emílio. Agnese anuncia a Betina que foi aceita para trabalhar na casa de Agustina. As gêmeas desconfiam de Agnese. Helen conta a Betina que Lúcio pediu um parecer sobre a autópsia de Emílio. Agnese serve um chá para Marocas.

O SÉTIMO GUARDIÃO

Egídio se preocupa com Gabriel, e Judith estranha quando seu patrão convida o rapaz para entrar em sua casa. Tobias e Clotilde conversam com Ypiranga sobre as obras do casarão. Sampaio descobre que a marca que Ondina procura em seu corpo é a mesma que Gabriel possui. Mirtes invade a casa de Cássia sem que ninguém veja. Sampaio se encontra com Robério. Atalla aparece em Serro Azul e Afrodite se preocupa. Júnior oferece carona para Lourdes Maria. Os guardiães se reúnem para discutir o que fazer com Sampaio. Robério conta o que sabe sobre Egídio para Sampaio. Gabriel recupera a memória. Valentina manda Louise arrumar suas malas para viajar. Gabriel revela a Luz que já sabe o motivo de sua ida para Serro Azul.

NOVELAS DO SBT

TERESA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

QUE POBRES TÃO RICOS

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARROSSEL

Não há exibição de capítulos nos sábados.

AS AVENTURAS DE POLIANA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CHIQUITITAS

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BAND

MINHA VIDA

Beyza quer contar a verdade a Bahar, Efsun ouve a conversa e a ameaça de morte. Sakine vai trabalhar na mansão Atahan e Hülya pergunta se ela sabia que Esfsun era adotada. Sakine conta a Hülya que o avô da Efsun apareceu e perguntou por Bahar. Sakine também comenta a preocupação de Ylias e Nuran com o quintal.

NOVELAS DA RECORD

JESUS

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA