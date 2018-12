Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

ESPELHO DA VIDA

Margot diz a Cris que a criança na foto é seu filho. Alain é hostil com Cris e Jorge. Isabel exige que Mariane se insinue para Marcelo. Mariane e Josi são expulsas da casa de Julia. Neusa flagra Tavares vendo revistas antigas de Solange. Edméia/ Grace se surpreende ao ver Ana na rua e vai com ela à casa de Margot. Américo se esconde ao ver Edméia/ Grace. Isabel pede que Alain vá ao consultório de Dalton. Flávio invade o quarto de Américo ao ver Ana com o rival. Cris volta à casa de Julia. Dalton confirma a paternidade de Priscila.

O TEMPO NÃO PARA

Elmo recusa o empréstimo oferecido por Samuca para comprar a padaria. Herberto entrega outro frasco de veneno para Betina. Dom Sabino sente ciúmes da conversa de Carmen com Livaldo pela internet. Betina chama Marocas para ser madrinha de um projeto da Fundação, com o intuito de envenená-la durante a reunião. Gabiru conta a Elmo que o dono da padaria decidiu vender o estabelecimento para ele. Samuca pede a Gabiru que não diga a Elmo que comprou a padaria para ajudá-lo. Dom Sabino leva dinheiro para Barão pagar o credor de Livaldo. Mariacarla avisa a Betina que Lúcio localizou Livaldo. Carmen anuncia a Samuca que seu pai está voltando.

O SÉTIMO GUARDIÃO

Todos comentam a presença de Valentina no velório de Egídio. Gabriel apresenta Luz a Valentina. Os guardiães tentam coagir Sampaio, mas Valentina o ajuda. Valentina se alia a Laura contra Luz. Feliciano deixa a chave da porta da entrada da fonte com Judith. Marilda decide ir à casa de Valentina procurar o local de sua passagem secreta para a fonte. Os guardiães discutem o futuro de Gabriel. Leonardo sente falta de sua câmera. Valentina mostra a Marilda o vídeo em que ela foi flagrada, e a primeira-dama fica horrorizada.

NOVELAS DO SBT

TERESA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

QUE POBRES TÃO RICOS

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARROSSEL

Não há exibição de capítulos nos sábados.

AS AVENTURAS DE POLIANA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CHIQUITITAS

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BAND

MINHA VIDA

Ates diz a Ylias que não fez nada de errado com a filha dele. Bahar se recusa a voltar para a mansão e apanha de Nuran. Ates conta para a tia que foi visitar o pai da Bahar, mas o homem não ficou feliz em vê-lo. Bahar explica para o Ylias que se estiver trabalhando irá ganhar uma bolsa de estudos e não irá perder essa chance.

NOVELAS DA RECORD

JESUS

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA