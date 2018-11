Resumo das Novelas

Rede Globo

Belíssima

Júlia pergunta sobre o que aconteceu com o celular de Pedro, alegando que a empresa de celular está mandando a conta para sua casa. Vitória e Tadeu se espantam, porque é o celular que sumiu pouco antes de Pedro ter sido baleado. Julia e Gigi concluem que André tem mesmo relação com os assassinos de Pedro. André lembra que Matilde entrou em seu quarto. Matilde nega ter pegado o celular. Alberto e Rebeca se encontram. Murat comenta com Cemil que André deve ter planejado o atropelamento, que fez com que os dois se conhecessem. Tosca se irrita porque Fladson vai à inauguração com Dagmar e ela não foi convidada.

Alberto e André combinam de ir à inauguração do Tebas. Giovana fica com raiva quando Karen conta que Cyro e Érica saíram juntos. Cyro conta para Érica que já morou em São Paulo. Vitória se apavora quando André insiste em chegar com ela, abraçado, à inauguração. Érica diz a Giovana que foi convidada para ir a Milão. Vitória pede a Nikos, Sabina e Tadeu que não pensem mal dela. Narciso mostra para Cemil o anel que comprou para Taís. Rogério pega Taís e a leva para trás da oficina. Giovana vai ao hotel de Cyro. Todos se constrangem quando Vitória entra na festa com André.

Malhação – Vidas Brasileiras

Pérola acredita que Márcio e Valéria estão juntos. A turma decide promover um evento de audiovisual para levantar fundos para a ONG. Maria Alice mostra para Pérola que Valéria é a mãe de Márcio. Talíssia é convidada para trabalhar no brechó durante as férias. Valéria anuncia a Márcio e Rafael que Camila está grávida. Rafael conta para Gabriela que vai ser avô. Márcio sofre com a ideia de ter um filho. Pérola desconfia da ausência de Márcio nas aulas. Marcelo diz a Gabriela que Tânia pediu a suspensão da professora.

Espelho da Vida

Não haverá exibição devido à transmissão do Amistoso da Seleção.

O Tempo Não Para

Coronela conta a Florêncio que está sendo ameaçada pelo homem que forjou o exame de DNA. Florêncio conta a Barão que Coronela pagou pela falsificação do exame de DNA do neto. Dom Sabino questiona Emílio sobre o paradeiro de Amadeu. Barão entrega o verdadeiro exame de DNA do filho de Waleska para Betina. Carmen elogia Marocas pela coleção da Kikinico. Mateus e Betina comunicam a Samuca e Marocas que Mateus é o verdadeiro pai do filho de Waleska.

O Sétimo Guardião

Eurico se espanta com o rejuvenescimento de Marilda. Lourdes Maria observa quando Luz, Sóstenes e Geandro saem com Gabriel. Valentina convoca Louise para acompanhá-la a Serro Azul. Gabriel lembra que foi enterrado vivo por um homem. Valentina pede que Marilda descubra quem é o homem misterioso que chegou a Serro Azul. Lourdes Maria invade o quarto de Júnior e é flagrada por Eurico, Lucilene e Marilda. Cássia descobre os gostos particulares de Machado e se anima. Afrodite pede ajuda a Milu para não engravidar mais. Marilda incentiva Júnior a insistir em ficar com Luz. Ondina desconfia da aparência jovial de Marilda. Olavo pede que Laura antecipe seu retorno ao Brasil. Marilda revela a Valentina que Sampaio está em Serro Azul. Gabriel reconhece seu carro no depósito.

SBT

Teresa

Rubens recolhe rapidamente a foto aos pedaços e diz a Mayra que aquilo já estava no apartamento quando ele o comprou. Ramon pergunta a Mariano se Rubens o demitiu. Mariano responde que teve uma briga com ele porque estava molestando Esperança, e esse foi motivo para o suspenderem do trabalho. Esperança dá a Teresa uma joia, presente de Rubens, e pede que a venda e utilize o dinheiro para ajudar a sua família. Teresa aceita a oferta. Rubens procura novamente por Esperança e diz que se ela está decidida a não voltar pra ele, venderá o apartamento.

Armando pede apoio econômico a Teresa. Ela responde que Mariano já o ajudou com suas economias e que ela não tem como ajudar mais. Ela sugere que seu pai e sua mãe trabalhem mais para conseguirem o dinheiro que precisam. Chega o dia da graduação de Mariano. Teresa está muito emocionada, mas tem uma grande decepção ao ver o lugar simples e a gente humilde que Mariano convidou. Mariano tenta justificar para Teresa, dizendo que essa gente é a que sempre esteve a seu lado. Teresa, furiosa, diz que fique com suas gentilezas, pois será sempre um medíocre. Ela pede a Regina que se retirem do local. Regina diz a Teresa que não a perdoará pelo que ela fez para Mariano.

Teresa responde que não precisa do seu perdão. Regina esbofeteia Teresa. Teresa vai à casa de Arthur e, chorando, diz a Luisa que sua mãe a agrediu porque quer obrigá-la a andar com Mariano, que não entende que ela não se interessa por ele. Aurora diz a Teresa que é um dia muito importante para Mariano e ela deveria estar a seu lado. Teresa, chorando, diz a seu pai que Regina não a ama, que a bateu porque, segundo ela, teria ofendido Mariano. Teresa diz a Aurora que Mariano a mostrou que nunca irá mudar, e se é assim, ela não pode seguir com ele. Teresa diz a sua mãe que vai viver na casa de Arthur.

Teresa decide ir viver na casa de Arthur. Regina tenta impedi-la, mas em vão. Mariano tenta falar com Teresa, mas a única coisa que recebe são seus insultos, já que Teresa fica repetindo que não acredita em todo tempo que perdeu ao lado de um medíocre, e deixa bem claro para ele que irá atrás de um homem que a mereça, e que Mariano é apenas um nada em sua vida. Mariano, desolado, responde que se ela pensa assim, realmente o melhor é que terminem. Roberto tenta animar Mariano, dizendo-o que já é um médico, e sua situação logo vai mudar. Mariano diz que para isso faltam anos, e Teresa não está disposta a esperar.

Carrossel

É final de semana e os alunos vão à biblioteca da Escola Mundial para pesquisar histórias sobre assombrações, pois vão fazer uma expedição à casa abandonada. Em meio às prateleiras, eles encontram dois livros do século XIX, que falam sobre fantasmas. Paulo e Mário estão de vigia no pátio da escola. Olívia chega à escola. Mário vai avisar Firmino que a diretora está no pátio. Firmino tenta distraí-la. Paulo vai à biblioteca e conta aos alunos que a diretora Olívia está na escola. Todos ficam desesperados e se escondem como pode. Eles decidem se reunir na casa de Jaime para conversar sobre a casa abandonada.

Jonas, irmão de Jaime, começa a contar histórias assustadoras sobre assombrações. Valéria e Davi vão à casa de Firmino no domingo. Valéria pergunta a ele sobre a história da casa abandonada, pois estão fazendo uma pesquisa. Firmino revela que um casal de idosos morava lá, mas morreram em uma viagem que fizeram à Europa, desde então a casa está abandonada. Em reunião na casa de Maria Joaquina, as garotas discutem sobre os mistérios da casa abandonada. Valéria afirma às garotas que tem um fantasma na casa abandonada, uma mulher que tira a própria cabeça. Jaime revela aos garotos que ele e Paulo foram à casa abandonada e descobriram uma passagem para os fundos.

As Aventuras de Poliana

Durval conversa com Luísa sobre os negócios da família. Verônica dá uma pulseira para Guilherme presentear Raquel. Josefa dá banho em feijão. Poliana pede para Ruth deixar João estudar na escola. Guilherme tenta novamente conversar com Raquel. Sérgio descobre que Nadine também vai criar jogos. Hugo e Leticia se disfarçam de fantasmas.

Kessya conta para os alunos que Eric dança sapateado escondido. Sérgio vai conversar com Roger. Hugo e Letícia levam advertência. Éric conversa com Helô sobre as aulas de sapateado. Luca Tuber convida Raquel para sair. Sophie conversa com Débora sobre o clude dos abandonados. João pede para Durval arrumar um trabalho para Josefa. Marcelo pergunta para Glória se o comitê do Laço Azul pode ajudar João a entrar na escola.

Chiquititas

O caseiro avisa Simão que não há telefone na fazenda e que Carmen quer que ele fique lá por alguns dias. Carmen diz para Marian que agora que Gabriela está próxima de Mili, o pingente dela pode colocar tudo a perder, por isso ela não devolve o pingente para a garota, afinal, se Gabriela ver poderá descobrir tudo. Miguel entra na clínica e visita a mãe, Valentina. Andre diz para Bel que está gostando de Cris, mas ela não percebe. Janu escuta a conversa dos dois escondida.

Pata conta para Cris que MC Gui curtiu varias de suas fotos. Cris diz que ele, com certeza, está interessado nela. Cris recebe um e-mail secreto dizendo ser um admirador secreto. Sozinha, Cris pensa que o admirador pode ser Samuca. Em Natal, Junior e Carol fazem um luau na praia. Cris pergunta se foi Samuca que enviou a declaração anônima. Samuca diz que não. Cris fica sem saber quem enviou o e-mail. Clarita se prepara para um show numa casa noturna, Beto, Erica, Francis, Tobias e Maria Cecília vão até o local.

Ana conta sobre o tesouro para Maria. Dani e Teca querem saber sobre o que as meninas estavam conversando. Durante o show, Francis beija Érica. Maria Cecília tem forte enjoo. No final do show, Beto finalmente beija Clarita. Gabriela quer descobrir o que Valentina quis dizer com “minha neta é” e desconfia que talvez fosse sobre Mili.

RECORD

Bela, a Feia

Rodrigo não aceita que Verônica trate mal Bela e chama sua atenção. Verônica fica furiosa com a bronca, mas acaba se redimindo. Basílio pega todo o dinheiro do caixa, quando Nelson parte para cima dele. Basílio, no entanto, desiste do trato, bate em Nelson e foge com todo dinheiro do bar. Verônica conta para Mariana que não suporta Bela e que vai fazer de tudo para que ela saia da empresa. Vanda diz para Diego que adorou o jantar e que vai ajudá-lo a encontrar uma nova moradia. Jacinto e Max querem levar Nelson para o hospital, mas ele se recusa. Max fica surpreso com a atitude do ex-cunhado de enfrentar o ladrão. Bela conta para Rodrigo que a situação financeira da agência está crítica. Rodrigo não entende o que está acontecendo, já que seu pai não falou nada a respeito. Olga vai até a casa de Cíntia para pegar a carta. As duas disputam até que a carta se rasga. Cíntia fica inconformada com a situação e humilha Olga. Rodrigo revela para Bela que faria qualquer coisa para que seu pai tivesse orgulho dele. Ele decide falsificar os documentos da empresa. Bela fica chocada. Rodrigo insiste na idéia, mas diz que não sabe para quem pedir.

Adriano conta para Verônica que não suporta ver Rodrigo ocupando o cargo de diretor. Ele insiste para que Verônica se alie a ele e o ajude a tirar Rodrigo da empresa. Verônica diz para Adriano que o problema não é o Rodrigo, mas sim a nova secretária. Bela escuta e fica magoada. Samantha flagra Armando azarando uma mulher e arma um barraco. Ele, no entanto, finge ser amigo da mulher e engana Samantha. Ricardo chega à casa de Vera com mantimentos. Vera fica abatida e diz que vai ficar louca se não sair dali. Ela revela que sente muitas saudades do filho e que não vai escrever mais carta alguna. Ricardo a tortura. Vera fica muito nervosa e acaba jogando um copo na cabeça de Ricardo, que começa a sangrar. Bela se queixa para Luzia e diz que as pessoas da agência são cruéis. Haroldo mostra os novos folders do salão para Elvira e Magdalena, que ficam encantadas. As duas brigam para disputar o novo cliente, que acaba sendo atendido por Haroldo. Hortência vê Ricardo saindo da casa de Vera e não entende. Verônica se queixa para Rodrigo de Bela, mas ele não dá a mínima. Max chega em casa agitado e conta para Clemente que o bar foi assaltado. Bárbara vai até a agência, ignora Guto, e pede dinheiro para Adriano. Bela escuta Bárbara e Adriano conversarem sobre os planos para tirar Rodrigo da agência. Verônica convida Mariana para ir à uma boate.

Clemente vive inconformado desde que descobriu que não consegue mais tocar violão. Bela e Elvira ficam chocadas ao saber do assalto ao bar. Max vai até a casa de Samantha pedir dinheiro para ajudar em casa. Ela, no entanto, diz que também está passando por problemas financeiros. Ludmila chega e maltrata o irmão. Diogo ignora Diego por conta do vaso que ele quebrou. Verônica está dançando, quando é abordada por Dinho, que mente ao se apresentar como empresário. Nelson vai até a casa de Bela e pede para que eles voltem a namorar. Ela o ignora e o expulsa de casa. Olga conta para Rodrigo que não encontrou a carta e ele fica cismado com o sumiço. Verônica e Dinho combinam de sair novamente. Bela, preocupada com a situação financeira de sua família, decide ajudar Rodrigo a falsificar os documentos da empresa.

Luz do Sol

Foi descoberto que ao invés da Lorena o corpo encontrado era da Djanira, a vizinha da casa da serra. Então Leonardo e Isabela decidiram ficar atentos e não contar para ninguém para não alarma-los. Passou o tempo e Verônica deu a luz um menino, Nina também a um menino, Nicole a uma outra menina e Eliana a um menino que não sobreviveu a cirurgia de coração e morreu. Marcelo e Belquiss se casaram em Las Vegas, Fred e Stella voltaram de viagem e reataram o casamento, Maria Eugênia e Juarez assumiram seu relacionamento.

Drica e Georgi comemoravam seus aniversários em uma festa no barco, quando Drica se afastou para ficar sozinha um instante nisso Lorena que a observava infiltrada no meio dos convidados aproveitou para terminar a sua vingança. Bernardo preocupado com a demora foi procurar pela namorada acompanhado do Vicente e Isabela que dá um grito ao ver a sequestradora apontando uma arma para sua irmã. Lorena se assusta e atira sem acertar em ninguém. Drica aproveita e acerta uma paulada na Lorena que se recupera e briga com ela.

As duas caem no mar, uma lancha se aproxima em alta velocidade. Drica consegue nadar e se salvar, mas Lorena acaba sendo atingida e morre no mar. No fim todos se reunem em um show que celebra o ganho de Disco de Ouro da Lucky Star, até mesmo a Odete vem dos EUA para participar. A ultima cena foi da mau-caráter Milena se bronzeando no sol de Caribe, com o Batatinha e um garçom, dizendo: Sozinha, eu? Desmentindo aquela história de loucura.

Essas Mulheres

Adelaide e Aurélia comentam a situação de Eduardo. Mila e Augusto começam a organizar a exposição. Lobato avisa Pedrinho que Ana irá visitá-lo. Tadeu pede Nicota em casamento ao saber que ele poderá morar junto com ela na casa de Camila. Torquato pergunta a Adelaide sobre a data de casamento deles. Leocádia sente que Mila está diferente, pede então a Júlia que descubra o que acontece com sua filha. Júlia conversa com Mila e a sente que sua prima está mais confiante. Fernando e Aurélia são convidados para a exposição de pinturas.Cunha tenta impedir Augusto de examinar Simão.

Alfredo conta a Fernando que o juiz não deu a liberdade a Simão. Lemos e Cunha conversam sobre Augusto. Cunha decide investigar a vida do médico negro. Martim decide comandar um bando para libertar seu tio Simão.

Tadeu toma coragem e conta para Camila que deseja se casar com Nicota. Ana visita Pedrinho. Duarte encontra Mariquinhas na rua que logo se constrange diante aos galanteios do Ministro. Alfredo sugere a Duarte que ele marque um encontro com Mariquinhas. Mila sai para a exposição. Geraldo e Júlia conversam sobre eles. Mila vai até a casa de Lúcia pegar conselhos com sua amiga. Ordália convida Ana para ir a exposição com ela.

Lúcia sente que Mila está diferente. Atrapalhada, Mila diz que apenas está emocionada com sua exposição. Mila chega na exposição ao lado de Augusto. Marli convida Lemos para ir a exposição, mas ele pede para ela chamar Bela em seu lugar. Mariquinhas recebe uma corbelha de flores. Camila fica aparvalhada. Leocádia vê Mila retratada em um quadro. Rodrigo se choca ao ver Maria da Glória também retratada em um dos quadros da exposição.

Rodrigo reconhece filha e grita. Rodrigo reconhece Lúcia no quadro. Leocádia tenta levar Mila embora da exposição a força, mas ela insiste em ficar. Camila desconfia que Mariquinhas tenha um cavalheiro lhe assediando. Rodrigo pede à Teodoro que descubra quem é Pedro Almeida. Lúcia se desespera ao saber que seu pai viu a exposição. Leocádia grita com Mila e manda Augusto embora de sua casa. Geraldo decide ir para casa ao saber do escândalo da exposição. Jesuína vai visitar Simão. Quando ela deixa a pedreira, Cunha a segue e a agarra à força. Augusto chega e bate em Cunha. Sai no jornal que Pedro Almeida é na verdade Mila Duarte. Rodrigo vai até a casa de Mila.

A Terra Prometida

Tibar adormece ao lado de Liora e não nota a presença de Sandor e Raabe em baixo da cama. Rune escuta as palavras ofensivas de Maquir para Livana e acerta um soco no rosto do rapaz. Liora diz que ajudará a arranjar um disfarce para Sandor e Raabe deixarem a estalagem. Rune tenta acalmar Livana, mas a moça diz que precisa pagar pelo erro. Raabe e Sandor vão para o esconderijo dos Lagartos. Darda aconselha Boã a conversar com Sama. Tibar pressiona Liora para dizer o paradeiro de Raabe, mas a moça mente e diz não saber onde a amiga está. Darda sugere que Sama conte a verdade para Boã.

Haniel trata Tirda com ignorância. Maquir chega na tenda todo machucado pela briga que teve com Rune. Ruth oferece apoio à Sama. Sandor diz que Raabe será dele para sempre. Kalesi ameaça Kadmo e diz querer os fugitivos em suas mãos o quanto antes. Adara ameaça delatar Léia e Samara. As vilãs dizem que darão um jeito de libertar a cananeia. Adara exige que elas lhe preparem uma comida decente. Kalesi procura Marek e diz pertencer ao rei. Aruna pede para Quemuel deixá-la sozinha com Josué. Kalesi finge interesse em Marek e o seduz. Aruna surpreende Samara e pede para a moça deixa-la a sós com Josué. O líder hebreu diz não poder se relacionar com alguém que não confie nele. Aruna fica sem palavras. Léia diz para Samara que é preciso acabar com Adara de uma vez por todas. Aruna pede perdão a Josué. O guerreiro aceita as desculpas, mas diz não existir mais confiança entre eles.

Léia e Samara envenenam a comida de Adara. Chaia e Zaqueu fazem planos para a vida na terra prometida. Jesana elogia a beleza de Darda. Mara aconselha Sama a continuar mentindo para Boã. Sandor questiona o sentimento de Raabe e diz que a levará a força. Nobá intervém. Os Lagartos ameaçam o filho de Tibar. Sama conversa a sós com Boã e revela não estar grávida. Farduk conversa com Liora e diz que Tibar deixou a estalagem com cara de poucos amigos. Nobá começa a arquitetar um plano para os Lagartos fugirem de Jericó. Léia e Samara servem o peixe envenenado para Adara. Tibar segue Liora e encontra Raabe escondida com Sandor no refúgio dos Lagartos Gosmentos. Adara se abre com Aruna e revela que alguém a pagou para fingir ser sua mãe. A mocinha insiste para saber quem quis seu mal, mas a impostora cai desmaiada.

Jesus

Judas Iscariotes e Tomé conseguem livrar Diana do mal. Anás e Caifás se mostram preocupados com a presença dos apóstolos na cidade. Arimatéia reclama da prisão de Tiago Justo. Malco pede perdão a Ami. Madalena diz que resolverá tudo em Jerusalém para seguir Jesus. Petronius fica feliz ao conversar com Cassandra. Ami defende Tiago Justo.

Arimatéia conta a verdade sobre Caius e Tiago Justo para Pilatos. Caifás chega ao local e os questiona. Salomé procura algo para comer nas ruas de Jerusalém. Longinus exige ser recebido por Herodíade. Tomé tenta conter Iscariotes ao serem expulsos por Caifás. Antipas flagra Longinus conversando com Herodíade.