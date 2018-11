‘AMIGO é para se guardar no coração’. Encontro na casa de Fernando de Brito foi marcado pela emoção

A princípio era para ser apenas um encontro privado entre amigos de Chapadão do Sul e Paraíso das Águas para alegrar e levar um pouco de conforto ao comunicador Fernando de Brito do site britonews.com.br que recentemente perdeu sua mãezinha. Mas como a vida segue em frente – apesar dos dramas da vida real – logo surgiu um violão dedilhado com muito talento pelo cinegrafista João do Couto e seus filhos. O evento familiar acabou transformando-se num fato politico com a chegada do presidente da Câmara de Vereadores de Paraiso das Águas (Anízio Andrade), o prefeito Ivan da Cruz (Xixi) e a roda foi aumentando.

TER AMIGOS É NUNCA ESTAR SOZINHO – O cupim foi temperado com três dias de antecedência e servido em deliciosas lascas, acompanhado por cerveja gelada e excelente aceitação dos presentes. O ponto alto do encontro foi mesmo a intenção de todos em fazer um carinho (chamego) em Fernando de Brito e mostrar a importância de ter os amigos por perto e “chamar sua atenção” para procura-los sempre que sentir-se triste. Claro, pode trocar o cupim por picanha, todos irão da mesma forma.

BASTIDORES – São eventos como este que os assuntos políticos mais importantes acontecem com naturalidade, embora sua publicação necessite de paciência para dar tempo ideal de tramitação, maturação e consolidação. Não é segredo para ninguém que Xixi não poderá concorrer como prefeito porque está em segundo mandato. Ele foi o principal artífice da criação do município de Paraiso das Águas, ex-distrito de Costa Rica, que ganhou vida própria e busca seu espaço na região. Administrador “cauteloso nas decisões” Xixi sabiamente apoiou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) contra Júnior Mochi (MDB), de seu partido e também foi um vitorioso na última eleição.

CRIAÇÃO DE BLOCO REGIONAL – O próximo passo político da região é consolidar a formação de um bloco econômico e de gestão regional fortalecendo ainda mais a força dos municípios como uma “célula única” nos pleitos de melhorias estruturais em rodovias federal e estaduais (por exemplo). Costa Rica – hoje – está na contramão política desta tratativa porque seu prefeito fez campanha acirrada contra o atual governado e tradicionalmente não tem boa relação com Chapadão do Sul, município mais importante da região. São questões a serem superadas porque a cidade e seus moradores estão acima destas discussões.

Neste contexto vale a pena relembrar a letra da “Canção Da América”

Amigo é coisa pra se guardar

Debaixo de sete chaves,

Dentro do coração,

assim falava a canção que na América ouvi,

mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir,

mas quem ficou, no pensamento voou,

com seu canto que o outro lembrou

E quem voou no pensamento ficou,

com a lembrança que o outro cantou.

Amigo é coisa para se guardar

No lado esquerdo do peito,

mesmo que o tempo e a distância, digam não,

mesmo esquecendo a canção.

O que importa é ouvir a voz que vem do coração.

Pois, seja o que vier,

venha o que vier

Qualquer dia amigo eu volto a te encontrar

Qualquer dia amigo, a gente vai se encontrar.

Compositor: Milton Nascimento, Fernando Brant

CesarRodrigues – Chapadensenews