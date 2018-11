Análise de água mostra que Paraíso das Águas está de acordo com o que é exigido pelo Ministério da Saúde

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas e o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) em parceria com a FUNASA(Fundação Nacional de Saúde), está realizando, desde segunda-feira, dia 26 de novembro, no município de Paraíso das Águas a análise da água que é utilizada pela população.

As amostras foram coletadas nas escolas, creche, posto de saúde, poços artesianos do SAAE, e nos distritos de Pouso Alto e Bela Alvorada.

Foram analisadas 14(quatorze) amostras, onde foram verificados os parâmetros físico-químico e os parâmetros microbiológicos da água no município.

Os resultados obtidos nessas análises foram satisfatórios e estão de acordo com o que determina a Portaria: 2.914/2011 do Ministério da Saúde.

Na ocasião, o farmacêutico bioquímico, chefe do Serviço de Saúde Ambiental da FUNASA, de Mato Grosso do Sul, Marconi Bezerra de Mello, responsável pelas análises da água, apresentou ao prefeito Ivan da Cruz Pereira(Xixi), o Plano de Segurança da Água- PSA, uma ferramenta metodológica de avaliação e gerenciamento de riscos à saúde. Sua utilização favorece o atendimento do padrão de potabilidade que é estabelecido pela legislação vigente e a redução das chances de incidentes, desde a captação até o consumidor, que podem resultar em impactos negativos na qualidade da água para consumo humano. É uma proposta racional para o controle dos riscos e supera as fragilidades do enfoque de inspeção sanitária.

Os objetivos do PSA são: administrar adequadamente cada um dos componentes do Sistema de Abastecimento, desde a captação até o consumidor final; minimizar a vulnerabilidade e a contaminação da água nas fontes de abastecimento; reduzir a contaminação da água por meio de processos adequados de tratamento e promover a aplicação de boas práticas na operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água; prevenir a contaminação e recontaminação da água durante o armazenamento e distribuição de água potável até o local de consumo; e, reduzir a contaminação da água por meio de processos adequados de tratamento e promover a aplicação de boas práticas na operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS