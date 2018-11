Defensoria Pública esteve realizando atendimentos em Paraíso das Águas

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas em parceria com a Defensoria Pública da Comarca de Chapadão do Sul realizou na manhã desta quarta-feira, dia 28 de novembro, 16 atendimentos ao cidadãos paraisenses, no antigo prédio da Secretaria Municipal de Obras, na Rua Manoel Vicente de Souza, ao lado da Agropastoril São Jorge.

Durante o atendimento em Paraíso das Águas, estavam presentes o defensor público Hernani Andrade Machado, o juiz da Comarca de Chapadão do Sul, Silvio Prado.

Defensoria Pública: A Defensoria Pública presta orientações e defesa jurídica de maneira integral e gratuita para pessoas que não tem condições financeiras de arcar com os custos de um processo. É um órgão que garante ao cidadão a defesa de seus direitos.

A Defensoria Pública está aberta a todos, porém, para que o cidadão possa ser atendido pelo órgão, precisa antes passar por uma triagem e comprovar que não possui condições de pagar por um advogado particular.

Para contar com o atendimento da Defensoria Pública, o cidadão não pode ter uma renda familiar superior a três salários mínimos, o que tem que ser demonstrado por meio de comprovantes de pagamento, carteira de trabalho ou contratos empregatícios, por exemplo. Além disso, a posse de bens, como imóveis e veículos, também pode ser levada em consideração na hora da avaliação por parte dos defensores públicos.

A Defensoria Pública atende tanto quem precisa se defender em uma ação, como quem necessita entrar com um processo por ter tido seus direitos violados. Além disso, o órgão ainda atua na mediação e resolução de conflitos, com o intuito de evitar que a disputa se torne judicial quando possível.

