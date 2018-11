Paraíso das Águas: Campanha contra o mosquito Aedes Aegypti será realizada a partir desta quinta-feira

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, através da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o setor de Controle de Endemias e Vetores e Comitê de Combate ao Aedes Aegypti do município estará realizando uma programação especial em alusão ao dia D do Combate Nacional ao Aedes Aegypti.

Segue programação:

29 de novembro (quinta-feira)

Palestra: Semana Nacional de Mobilização Intersetorial de Combate ao Aedes Aegyptii- dia “D” de Combate ao Mosquito

Palestrante: Mario Vaz da Silva- presidente do Comitê de Combate ao Aedes Aegypti

Local: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV

Horário: 13 horas.

30 de novembro (sexta-feira)

Panfletagem e Orientação sobre a eliminação da larva do Aedes Aegypti

Local: Praça- Avenida Manoel Rodrigues da Cruz

Horário: 15 horas.

Toda população está convidada a participar dessa ação que é de suma importância na luta contra o mosquito Aedes Aegypti.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS