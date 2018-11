Paraíso das Águas realizará dia 9 de dezembro, o 1º Espeto Solidário em prol ao Hospital de Amor Barretos

No dia 09 de dezembro de 2018, será realizado em Paraíso das Águas o 1º ESPETO SOLIDÁRIO EM PROL AO HOSPITAL DE AMOR – BARRETOS.

O evento será realizado no Rancho Rezende, com acesso pela BR 060 – próximo ao Auto Posto Tozzo.

Será servido delicioso churrasco (espeto), com almoço, leilão de prendas e bebidas.

A captação de recursos e doações estão sendo feitas na Farmácia Drogamed (Flávio Andrade) e com Ocesino de Oliveira, coordenadores do evento. As prendas e doações poderão também ser feitas no dia do evento.

067- 9 9968-6244 (Flávio Andrade)

067- 9 9908-2952 (Ocesino de Oliveira)

