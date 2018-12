Paraíso das Águas realizou Campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Saúde e Centro Municipal de Controle de Endemias e Vetores em parceria com o Comitê ao Aedes Aegypti esteve realizando a Semana Nacional de Mobilização Intersetorial de Combate ao Aedes Aegypti- Dia D de Combate ao Mosquito no município.

Durante a programação houve diversas atividades voltadas ao tema, entre elas uma palestra e uma caminhada com panfletagem e orientações em residências, escolas e comércio local.

A palestra que aconteceu no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. frisou a importância e a necessidade do cuidado com os quintais das residências neste período chuvoso.

Quem proferiu a palestra foi o coordenador municipal de endemias Mário Vaz e a enfermeira Juliana Karina. Participaram do evento, os moradores atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Paraíso das Águas. Além da palestra houve sorteio de brindes e um delicioso coffee break.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS