Paraiso: Escola estadual foi contemplada com ar condicionados de emenda deputado Onevan de Matos

PARAÍSO DAS ÁGUAS – A diretora da escola estadual vereador Kendi Nakai, Profª Patrícia Bassan Trevisoli Dias,informou que as 9 unidades de ar condicionado acaba de chegar na escola e prontos para serem instalados.

A conquista foi através da solicitação da direção da escola, junto aos vereadores Profº Leonardo (PP) e Fio do Povo (PSB), que conseguiram através da emenda parlamentar do deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), no valor de R$ 30 mil (trinta mil reais). São 9 unidades do aparelho, da marca Elgin, da linha Eco Power de 24 mil btu’s cada.

A Profª Patrícia fez questão de agradecer ao apoio dos vereadores e do deputado Onevan de Matos pela doação para a unidade escolar, que a partir de agora, os alunos poderão contar com salas climatizadas com aparelhos de ar condicionado modernos, oferecendo mais conforto para alunos e professores em sala de aula.

“É com imensa felicidade que comunico a chegada dos ares condicionados da emenda parlamentar destinada pelo Deputado Estadual Onevan de Matos. São 9 unidades que contemplarão todas nossas salas de aula, inclusive a sala de tecnologia. Com isso poderemos proporcionar melhor comodidade para os nossos educandos, melhorando assim a aprendizagem dos mesmos. Agradecemos os Vereadores Leonardo e José Divino que não mediram esforços para que desse tudo certo. Agradecemos muito a torcida de toda comunidade, pois o bem estar e felicidade de nossos jovens é o nosso objetivo!”, escreveu a Profª Patrícia em suas redes sociais.

britonews