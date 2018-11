Prefeito Municipal assina ordem de serviço de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira (Xixi) juntamente com o vice-prefeito Ocesino Alves e demais autoridades municipais, assinou na manhã desta sexta-feira, dia 30 de novembro, a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rua 03 e adjacentes, segunda etapa do Loteamento Jardim Bom Jesus.

Durante o evento, o chefe do executivo mencionou a alegria em poder proporcionar mais essa obra para a população parainsense.

“Trabalhamos muito por essa conquista, por isso estamos muito felizes em assinar essa ordem de serviço para a execução da obra. Nós, graças a DEUS temos avançado bastante em nossa gestão e por isso Paraíso das Águas está entre os cinco melhores municípios do Mato Grosso do Sul avaliados pelo Tribunal de Contas do Estado. Agradeço nossa equipe de trabalho, as esferas: estadual e municipal, e o poder legislativo , pois é essa união que nos permite realizar obras tão importantes para o cidadão parainsense”, mencionou o Prefeito Ivan Xixi.

O investimento da pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rua 03 e adjacentes está orçada em R$581.097,13 (quinhentos e oitenta e um mil noventa e sete reais e treze centavos), desses R$493,100.000 (quatrocentos e noventa e três mil reais e cem reais) oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Elizeu Dionízio e o restante, R$87.997,13 (oitenta e sete mil novecentos e noventa e sete reais e treze centavos) recurso próprio do município.

O prazo para execução da obra é de três meses.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS