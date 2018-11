Prefeitura Municipal está levantando canteiros no Assentamento Mateira

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento e Fomento ao Desenvolvimento está levantando canteiros para os produtores rurais do Assentamento Mateira. Esses canteiros serão utilizados pelos pequenos produtores para o plantio de hortaliças.

Para esse serviço, de execução dos canteiros, o Executivo Municipal adquiriu uma enxada rotativa para compor a patrulha mecanizada, agilizando dessa forma o serviço realizado e facilitando a mão de obra dos agricultores.

A enxada rotativa vai atender uma média de 20 (vinte) famílias, que fazem parte do PNAE e do Programa Hortifruti Legal do município de Paraíso das Águas

Atualmente a Secretaria Municipal de Planejamento e Fomento ao Desenvolvimento conta com os vários implementos agrícolas, como : enxada rotativa, grade, calcareadeira e niveladora.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS