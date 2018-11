Realizado com sucesso o 3ª Boia Cross no Rio Sucuriú, em Paraíso das Águas

PARAÍSO DAS ÁGUAS – A 3ª edição do Boia Cross foi realizada neste último sábado, dia 17/11, no Rio Sucuriú em Paraíso das Águas (MS). com enorme sucesso. O evento organizado pelos próprios participantes.

50 amigos participaram do evento. Toda a despesa foi rateada entre os próprios participantes, que também contou com alguns colaboradores para o transporte, embarcação de apoio e a disponibilidade do rancho da recepção.

Cada participante contribuiu com o valor de R$ 100,00 que foi custeada toda a despesa com alimentação, bebidas e camisetas. Foi servida bebida à vontade como cerveja, refrigerante e água.

Um delicioso e suculento churrasco aguardava a chegada da equipe de descida da boia. A fartura nas bebidas e alimentação surpreendeu os participantes.

O grupo de amigos saíram de Paraíso das Àguas às 4h da manhã, da Praça Jardim Severiano e chegaram às 6h15 da manhã na Ponte de Pedra, no Rio Sucuriú.

Com a deslumbrante beleza natural das cachoeiras da Ponte de Pedra, logo mais abaixo delas, foi o ponto de partida, às 07h da manhã pontualmente. O percurso de cerca de 20 km por área fluvial, durou 4 horas e 20 minutos. A chegada no rancho Tereré, do grupo Mano, foi às 11h20 da manhã, onde outro grupo de amigos já aguardava a chegada da equipe que descia de boia.

Houve a obrigatoriedade do uso de equipamentos de segurança individual, como colete salva vidas e cada um, com sua boia reforçada.

Durante todo o percurso os participantes contaram com barco de apoio do empresário Rosmar Bisol do Auto Posto Tozzo e Auto Socorro Paraíso e do corretor Júnior Goiano, com bebidas e lanches.

No rancho, a equipe foi recepcionada com um delicioso churrasco. Durante todo o dia, todos desfrutaram de muito lazer e diversão. Houve várias partidas de truco e passeio de lancha pelo rio.

O evento contou com a participação de dois tenentes, um subtenente, um sargento e um soldado do Corpo de Bombeiros.

O prefeito Ivan Xixi, vereadores Anízio Andrade, Roberto Carlos, Fiotinho e o secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente, Profº Wilson Matheus também prestigiaram o evento e destacaram a organização, fartura e responsabilidade.

Os participantes cuidaram para não poluir o rio e juntaram todos os lixos que encontravam pela frente. “Responsabilidade com o meio ambiente é também prioridade do nosso grupo”, afirmou um dos participantes.

Participaram do 3º Boia Cross 2018 – na descida de boia:

– ADILSON ROCHA

– ALEXANDRE SANTANA

– CALZAIMAR

– DANNER SIENA

– DIOGO BRITO

– DOUGLAS PAPITO

– EMERSON FEITOSA

– FABRÍCIO GOES

– FERNANDO DE BRITO

– FIOTINHO

– GILMAR APOLÔNIO

– GUINALDO LOPES

– HALLPENTHAL

– ILSON SANTOS

– JÚNIOR GOIANO

– JUAREZ BENITEZ

– LUCAS BRITO

– MÁRCIO ROGÉRIO

– MAX ARANTES

– MAXWELBE

– MILHER

– MOACIR RODRIGUES

– MURILO BISOL

– NEIFE VIDA

– NERI TOZZO

– OSMAIR MAIA

– RAPAHEL AZEREDO

– ROBERTO CARLOS

– ROSMAR BISOL

– SANDRO NICOLAU

– TOMAS LUCAS

– THOMAS MATHEUS

Equipe de Rancho do 3º Boia Cross

– FRUTUOSO BRITO

– BAIXINHO

– DEYVID

– IVAN XIXI

– ANÍZIO ANDRADE

– DIDI

– PROF. WILSON MATHEUS

– FLÁVIO VAZ

– ALEX BEBIDAS E CIA

– GIL

– HELLISON

– JESSANDRO

– JOÃO PAULO

O 3º Boia Cross contou com o apoio de:

– GRUPO MANO

– VIVEIRO JARDIM DAS OLIVEIRA – MILHER OLIVEIRA

– AUTO POSTO TOZZO

– AUTO SOCORRO PARAÍSO

– ANÍZIO ANDRADE

– IVAN XIXI

– BARBEARIA GOES

– MAX ARANTES FOTOGRAFIA

– JVC PRODUTORA

– CONCREFORT

– BRITO NEWS COMUNICAÇÕES

– DROGAMED

– PARAÍSO ÁGUA E GÁS

– BEBIDAS & CIA

Fotos/Drone: Max Arantes- britronews