Requalificação da Avenida Manoel Rodrigues da Cruz é apresentada ao Executivo Municipal

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 06 de dezembro, uma reunião onde professores e alunos do curso de arquitetura da UFMS- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, explicaram aos presentes, um esboço do projeto para a requalificação da Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, em Paraíso das Águas.

Entre os presentes estavam secretários, o presidente da Câmara Municipal Anízio Andrade, e a equipe técnica do executivo municipal, que puderam apreciar e opinar em relação ao que foi apresentado.

A requalificação que foi exposta nesta reunião, é composta por paisagismo e arborização no canteiro central, ciclofaixa, rampa de acessibilidade e iluminação.

Depois da discussão acerca do assunto e as alterações propostas, esse estudo passará por uma nova análise para que então seja feito um projeto para a execução da obra.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS