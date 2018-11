Ap. do Taboado: Empresa foi indicada para concurso por secretário que gabaritou prova

A Idagem Assessoria e Consultoria Eirelli-ME é um dos alvos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual, em ação contra fraudes em concurso deflagrada nesta quarta-feira.

Em outra operação com o mesmo foco, foi descoberto que a empresa teria realizado processo seletivo juntamente com a Vale Consultoria e Assessoria LTDA e Sigma Assessoria em Gestão pública para a prefeitura do município de Aparecida do Taboado, oportunidade em que o secretário municipal de administração Kaiser Carlos Correa teria gabaritado a prova (40 questões) para o cargo de analista de controle interno.

Curiosamente, Carlos, na função de secretário, foi quem assinou a solicitação de abertura do processo de licitação e indicou tais empresas a participar. Os convites foram entregues em mãos.

As informações foram descobertas por meio das apreensões realizadas pelo Ministério Público durante a Operação Backdoor, deflagrada em julho, com objetivo de apurar favorecimento de alguns servidores, ex-servidor e familiares de servidor público no concurso.

Além de Carlos, pelo menos outras três pessoas teriam sido beneficiadas pelas irregularidades. À época, o MP chegou a solicitar suspensão do certame. A juíz Kelly Gaspar Duarte Neves, da 1ª Vara de Aparecida do Taboado, determinou o afastamento dos envolvidos.

Renan Nucci – Correio do Estado