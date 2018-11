Após perseguição na BR-060, traficante abandona S-10 com 823 kg de maconha

Após perseguição policial, traficante ainda não encontrado abandonou uma caminhonete S10 carregada com 823 quilos de maconha. A apreensão ocorreu na noite de ontem (20) no quilômetro 191, da BR-060, em Camapuã- a 133 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante fiscalização, foi dada ordem de parada ao veículo Chevrolet S10 com placas de Fortaleza (CE). Porém, o motorista não obedeceu à ordem e fugiu.

Os policiais então perseguiram a caminhonete por 6 quilômetros. Na altura do quilômetro 197, em Camapuã, o condutor do automóvel abandonou o veículo e fugiu a pé.

Ao encontrar a caminhonete, os policiais verificaram que ela estava carregada com 823 quilos de maconha. A equipe fez buscas pelo local, mas o suspeito não foi localizado.

O veículo estava com placas adulteradas, sendo as verdadeiras de Brusque (SC), com queixa de roubo/furto desde junho de 2018. A S10 e as drogas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

