Bandidos rendem segurança em tentativa de roubo à agência da Caixa

Criminosos tentaram, na manhã desta sexta-feira (23), roubar a agência da Caixa, na Avenida Mato Grosso, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Quatro bandidos que tentaram assaltar a agência da Caixa, na manhã desta sexta-feira (23), na Avenida Mato Grosso, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande, pretendiam sequestrar o gerente do banco, segundo apurado pelo site Campo Grande News. O funcionário, porém, conseguiu escapar e ligar para a polícia. Os bandidos então, fugiram.

Tudo aconteceu por volta das 8h, quando os bandidos renderam o segurança e tentaram fazer refém alguns funcionários e clientes. Foi quando o gerente entrou no banco, o vigia conseguiu passar um sinal, já combinado, para ele. O funcionário correu para o lado de fora da agência e acionou a polícia. Os bandidos fugiram na sequência sem levar nada da agência.

Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. Policiais do Batalhão de Choque fazem rondas a procura dos bandidos. Equipes do Garras (Delegacia Repressão a Roubo a Banco, Assaltante e Sequestros), e Bope (Batalhão de Operações Especiais) estão no local e também nas ruas tentando prender os bandidos.

Outros casos – No começo do mês, bandidos armados com fuzis e metralhadores explodiram duas agências bancárias e saquearam duas lojas, nos moldes dos crimes conhecidos como “Novo Cangaço”, em Chapadão do Sul.

Um dos suspeitos pelo crime, Thiago Henrique Fonseca, foi preso em Uberlândia (MG) após denúncia de violência doméstica. Segundo a reportagem apurou, o crime de hoje não se identifica como “Novo Cangaço”, porque não houve, por exemplo, ataque às equipes de segurança, ou tentativa de “cercar” a cidade. Nesse tipo de ação, os bandidos costumam escolher cidades pequenas.