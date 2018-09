Sonora: Dois homens armados assaltam agência dos Correios

Uma dupla armada assaltou a agência dos Correios de Sonora, na manhã desta terça-feira (11). As primeiras informações dão conta que os dois homens entraram na agência as 08h08min e anunciaram o assalto.

Eles levaram o dinheiro dos caixas, que tinham acabado de abrir. Segundo informações extra oficias o valor tomado é pequeno, um pouco mais de R$ 1 mil. Depois disso, os assaltantes saíram da agência e entraram em dois carros, tomando rumo ignorado.

Fontes ouvidas pelo site Edição MS, que pediram para não serem identificadas, informaram que os ladrões usaram dois veículos, um Celta branco e uma Saveiro prata. A suspeita é que ambos sejam roubados. Não há registro de feridos, apesar do susto.

De acordo com o comandante da Polícia Militar em Sonora, tenente Naércio Calvi, seus policiais estão empenhados nas buscas para tentar localizar os veículos utilizado pelos ladrões. Nossa reportagem entrou em contato com o delegado Daniel Luz da Silva, mas ele disse que no momento não pode passar informações.

Edição MS